Столтенберг заявил о начале усиления НАТО еще в 2014 году

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Североатлантический альянс начал усиливать коллективную оборону с 2014 году, потому что именно тогда начался конфликт на Украине, заявил генсек блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции. Его слова приводятся на сайте НАТО.

«На самом деле с 2014 года НАТО внедрила самое большое усиление коллективной обороны за поколение, потому что война началась не в феврале прошлого года. Она началась в 2014-м и повлекла крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, как начало боевых действий в феврале прошлого года изменило альянс.

По его словам, с тех пор впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону. Поэтому, отметил генсек, начало российской военной операции не изменило НАТО, а продемонстрировало необходимость для членов альянса быть вместе — как в поддержке Украины, так и друг друга, чтобы военные действия не распространились за украинскую территорию.

Столтенберг также заявил, что Североатлантический альянс был готов к началу российской военной операции.

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