Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 16:04
Полномочия командующего НАТО расширили в день начала операции на Украине Политика, 22:59
В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой Финансы, 22:58
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 22:48
Суд арестовал женщину, сбившую мать и двух детей в Москве Политика, 22:47
Два района Курской области частично остались без света после обстрела Политика, 22:32
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 22:19
США объяснили отказ признать Россию спонсором терроризма Политика, 22:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В НАТО пообещали помочь Украине в восстановлении энергетики Политика, 22:12
Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия Политика, 22:02
Иран — США. Решающий матч за выход в 1/8 финала ЧМ Спорт, 22:00
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 21:51
Аршавин назвал футболиста — открытие чемпионата мира в Катаре Спорт, 21:47
ЦБ заявил об отсутствии планов по выкупу заблокированных активов Инвестиции, 21:45
Российский офис Dell подал иск к бывшей «дочке» французской Atos Общество, 21:40
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия

Генсек НАТО Столтенберг: единственный путь к миру на Украине — поставки ей оружия
Генсек Столтенберг ранее отмечал, что поставки вооружений Украине помогут добиться для нее приемлемых переговорных условий. По его мнению, нынешний конфликт, скорее всего, завершится именно переговорами
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит неформальная встреча глав МИД блока, передает Би-би-си.

«Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, альянс продолжит поддерживать Киев, поскольку Москва «пытается использовать зиму в качестве оружия», а союзники по НАТО намерены помочь Украине восстановить газовую и энергетическую инфраструктуру, а также обеспечат поставки систем противовоздушной обороны. Он уточнил, что страна уже получила генераторы и запчасти для ремонта разрушенной инфраструктуры.

Генсек отметил, что встреча союзников, на которой также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поможет скоординировать дальнейшую поддержку Киева и обеспечить его потребности.

21 ноября Столтенберг говорил, что альянс должен предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» для нее условий на переговорах с Россией. На пресс-конференции в Бухаресте он отметил, что большинство военных конфликтов заканчивались переговорами, и этот, «вероятно, тоже завершится за столом переговоров».

Москва критикует поставки вооружений Киеву. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Столтенберга от 21 ноября, указал, что ему и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены.

Читайте на РБК Pro
Телефонный звонок от рекрутера: что хотят услышать на том конце провода
Азия подняла цены для мебельщиков России. Что еще тормозит рынок
Хард-дискаунтеры на подъеме: как и на чем стали экономить россияне
Почему инвесторы слепо верят в «сказочные» проекты — The Economist

В Кремле говорили, что поставки западных вооружений не помешают России достичь целей спецоперации, а Украине принесут «страдания». Говоря о возможности переговоров, Москва настаивала на том, что Киев должен быть готов обсуждать российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру, достичь его можно только в результате «полного демонтажа всех элементов российской агрессии».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Йенс Столтенберг НАТО Украина
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Bloomberg узнал о возвращении НАТО к идее поставить Украине истребители
Политика
Секретарь СНБО призвал поставить Киеву ракеты дальностью более 800 км
Политика
Главы МИД семи стран приехали в Киев обсуждать поставки оружия и санкции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter