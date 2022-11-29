Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия
Единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит неформальная встреча глав МИД блока, передает Би-би-си.
«Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.
По словам Столтенберга, альянс продолжит поддерживать Киев, поскольку Москва «пытается использовать зиму в качестве оружия», а союзники по НАТО намерены помочь Украине восстановить газовую и энергетическую инфраструктуру, а также обеспечат поставки систем противовоздушной обороны. Он уточнил, что страна уже получила генераторы и запчасти для ремонта разрушенной инфраструктуры.
Генсек отметил, что встреча союзников, на которой также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поможет скоординировать дальнейшую поддержку Киева и обеспечить его потребности.
21 ноября Столтенберг говорил, что альянс должен предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» для нее условий на переговорах с Россией. На пресс-конференции в Бухаресте он отметил, что большинство военных конфликтов заканчивались переговорами, и этот, «вероятно, тоже завершится за столом переговоров».
Москва критикует поставки вооружений Киеву. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Столтенберга от 21 ноября, указал, что ему и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены.
В Кремле говорили, что поставки западных вооружений не помешают России достичь целей спецоперации, а Украине принесут «страдания». Говоря о возможности переговоров, Москва настаивала на том, что Киев должен быть готов обсуждать российские требования.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру, достичь его можно только в результате «полного демонтажа всех элементов российской агрессии».