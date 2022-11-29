Генсек НАТО назвал единственным путем к миру на Украине поставки оружия

Генсек НАТО Столтенберг: единственный путь к миру на Украине — поставки ей оружия

Генсек Столтенберг ранее отмечал, что поставки вооружений Украине помогут добиться для нее приемлемых переговорных условий. По его мнению, нынешний конфликт, скорее всего, завершится именно переговорами

Йенс Столтенберг (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение поставок ей вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, где проходит неформальная встреча глав МИД блока, передает Би-би-си.

«Это может звучать как парадокс, но реальность такова, что лучший способ добиться прочного мира на Украине — это оказывать военную поддержку», — сказал генсек.

По словам Столтенберга, альянс продолжит поддерживать Киев, поскольку Москва «пытается использовать зиму в качестве оружия», а союзники по НАТО намерены помочь Украине восстановить газовую и энергетическую инфраструктуру, а также обеспечат поставки систем противовоздушной обороны. Он уточнил, что страна уже получила генераторы и запчасти для ремонта разрушенной инфраструктуры.

Генсек отметил, что встреча союзников, на которой также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поможет скоординировать дальнейшую поддержку Киева и обеспечить его потребности.

21 ноября Столтенберг говорил, что альянс должен предоставлять военную поддержку Украине ради «приемлемых» для нее условий на переговорах с Россией. На пресс-конференции в Бухаресте он отметил, что большинство военных конфликтов заканчивались переговорами, и этот, «вероятно, тоже завершится за столом переговоров».

Москва критикует поставки вооружений Киеву. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявление Столтенберга от 21 ноября, указал, что ему и другим западным политикам пора понять, что стремление к прекращению боевых действий и желание отправлять Украине оружие взаимно исключены.

В Кремле говорили, что поставки западных вооружений не помешают России достичь целей спецоперации, а Украине принесут «страдания». Говоря о возможности переговоров, Москва настаивала на том, что Киев должен быть готов обсуждать российские требования.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру, достичь его можно только в результате «полного демонтажа всех элементов российской агрессии».