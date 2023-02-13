НАТО создаст виртуальную сеть спутников для разведки

Конфликт на Украине генсек НАТО назвал «гонкой логистики» и выступил за отправку военной помощи Киеву, прежде чем Россия «перехватит инициативу»

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

НАТО намерено создать виртуальную сеть национальных и коммерческих спутников для улучшения разведки и наблюдения, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Соответствующее решение должны согласовать страны — члены организации, добавил он.

«Это позволит союзникам расширить обмен космическими данными с командной структурой НАТО. [Обеспечит] содействие лучшей навигации, связи и раннему предупреждению о пусках ракет», — приводит слова Столтенберга пресс-служба НАТО.

По его словам, альянс продолжает адаптироваться во всех областях, в том числе в космосе, который становится «все более многолюдным и конкурентным».

14-15 февраля в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран-членов альянса. В ней, по словам, Столтенберга примет участии глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Вместе мы решим насущные потребности Украины», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что спустя почти год конфликта на Украине Россия, по его мнению, «не готовится к миру».«Поэтому мы должны продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы. И для достижения справедливого и прочного мира», — сказал он.

Генсек НАТО увидел «гонку логистики» в происходящем конфликте и заявил, что ключевая помощь, в том числе боеприпасы, топливо и запчасти, должна быть доставлена на Украину, «прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя».

Министры обороны стран НАТО, по словам Столтенберга, также обсудят поддержку Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии. Он назвал их тремя «ценными партнерами» альянса, которые сталкиваются с «российскими угрозами».

Кроме того, на встрече планируется обсудить решения по дальнейшему укреплению обороны и способы пополнения собственных запасов. По словам Столтенберга, темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают темпы производства стран альянса, создавая нагрузку для западной оборонной промышленности.

Время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев, а размещенные сейчас заказы будут выполнены только через два с половиной года, отметил генсек НАТО.

Российская военная операция продолжается почти год. Она была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Ее целям он называл защиту населения Донбасса и предотвращение угрозы со стороны Североатлантического альянса. НАТО, говорили в Кремле, де-факто «влезло» в конфликт на Украине, но это не помешает достижению целей военной операции.

Российские власти не раз критиковали оказание западными странами военной помощи Киеву. США и европейские страны направляют Украине вооружение, боеприпасы и технику. В январе США, Великобритания и Германия анонсировали поставку Киеву танков западного образца.