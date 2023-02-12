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Daily Mail узнала о беспокойстве НАТО из-за Великобритании и Украины

DM: НАТО попросило ФРГ не передавать командование силами быстрого реагирования Британии
Руководство НАТО попросило Берлин не передавать Лондону и продлить на год руководство силами быстрого реагирования альянса. Там опасаются, что армия Британии «истощена», в том числе из-за поддержки Киева
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Руководство НАТО обеспокоено, что вооруженные силы Великобритании «истощены», в том числе поддержкой Украины, и в случае необходимости не смогут отреагировать на возможную «угрозу России», сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Минобороны Соединенного Королевства.

В конце этого года Великобритания, как ожидается, примет командование силами быстрого реагирования НАТО (с 1 января ими руководит Германия, сменив Францию). Это воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжение оперативного командования альянса и предназначены для оказания оперативной поддержки операций НАТО. Однако, как пишет издание, руководство блока неофициально обратилось в бундесвер — вооруженные силы ФРГ — с просьбой продлить руководство еще на год.

По словам источника в Минобороны Британии, армия страны столкнулась с нехваткой боеприпасов и снаряжения; это связано с «неполным расходованием средств» и объемом вооружений, которые Лондон поставляет Киеву. Кроме того, сказал он, британские военные заняты подготовкой украинских сил.

Как сообщили собеседники Daily Mail, неизвестно, сможет ли Великобритания предоставить 5 тыс. военнослужащих, готовых к развертыванию в течение двух—пяти дней. По условиям соглашения с НАТО, войска не могут выполнять другие задачи.

Издание пишет, что в прошлом году Британия направила на военную помощь Украине £2,3 млрд ($2,63 млрд), при этом не увеличив собственный военный бюджет. Предыдущие главы правительства Борис Джонсон и Лиз Трасс собирались повысить расходы на оборону, но нынешний глава правительства Риши Сунак не давал таких обещаний. В декабре газета TheTelegraph писала, что весной кабмин объявит об увеличении расходов на £1 млрд с нынешних £48,6 млрд ($58,6 млрд). Однако в начале текущего февраля, как сообщил Sky News со ссылкой на источник, в Минфине дали понять, что средств на это нет.

За несколько дней до этого, по данным телеканала, в Вашингтоне сообщили главе Минобороны Бену Уоллесу, что США больше не рассматривают армию Великобритании как боевую силу высшего уровня. По словам источника, боеспособность Британии снизилась, после того как десятки лет финансирование отрасли сокращалось в целях экономии.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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