Bloomberg назвал маловероятным введение ЕС санкций против «Росатома»

Против ограничений в отношении российской атомной отрасли выступает несколько стран, сообщило агентство. Ранее против этого возражали Венгрия и Болгария

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Госкорпорация «Росатом» вряд ли попадет под санкции ЕС в рамках десятого пакета мер из-за возражений ряда стран союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Какие страны выступают против ограничений в отношении российской атомной энергетики, агентство не уточняет.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Европейского совета в Брюсселе, призвал Евросоюз ввести санкции против атомной отрасли России, производителей дронов и части ИT-сектора, писало агентство УНИАН. В начале февраля «Росатом» попал под ограничения Киева. В госкорпорации в ответ заявили, что «атомная энергетика должна быть вне политической конъюнктуры».

Агентство Reuters в середине января сообщало, что санкции ЕС могут коснуться атомной отрасли России. На этом настаивают Польша и Литва, указывало агентство.

Осенью прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна не согласится на санкции против «Росатома» или «Газпрома». «Росатом» строит новые блоки для АЭС «Пакш» в Венгрии. Отказалась поддержать санкции и Болгария.