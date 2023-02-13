Война санкций ,
0
Politico узнала о включении Альфа-банка в новый пакет санкций ЕС
Politico: Альфа-банк будет внесен в новый пакет санкций ЕС
В новый пакет санкций ЕС, вводимый к годовщине начала военных действий на Украине, планируют включить четыре российских банка, включая Альфа-банк, пишет Politico со ссылкой источники среди чиновников и дипломатов ЕС. Кроме него, в санкционный лист могут включить около 130 физлиц и организаций.
Помимо этого Брюссель намерен запретить экспорт из ЕС в Россию грузовиков и строительной техники, а в обратном направлении — запретить импорт из России в европейские страны каучука и битума. Пока неизвестно, попадет ли под запрет российский экспорт алмазов.
Материал дополняется.