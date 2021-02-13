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Дело Навального ,  
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Госдеп заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России

Власти США ведут работу над мерами в ответ на случаи нарушения прав человека в России, а также обсуждают «злонамеренные действия» со стороны Москвы

США обсуждают случаи нарушения прав человека в России и ведут работу над мерами в ответ на них. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

По словам дипломата, речь идет в том числе о жестоких действиях по отношению к протестующим, которые вышли на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также задержании двух чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева (по данным правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть» (организация-оператор сети — благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», внесен в список иноагентов), Магомедова и Исаева вывезли из Нижнего Новгорода в чеченский Гудермес, до этого они успели выйти на связь и попросить о помощи. Власти Чечни обвинили их в пособничестве ликвидированной бандгруппы Аслана Бютукаева).

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Алексей Навальный

«Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе <...> Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов на эти злоупотребления и правонарушения, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — заявил Прайс.

Представитель Госдепа также добавил, что США изучают «злонамеренные действия» со стороны России, в частности, сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, хакерских атаках и вознаграждении «Талибану» (движение запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане. Российская сторона не раз отрицала эти обвинения.

Речь также идет о возможном отравлении Навального, добавил Прайс. В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, который предусматривает санкции против лиц, причастных к нему и тюремному заключению оппозиционера. Среди возможных санкций в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения, в нем не названы. Документ также предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия.

Песков увидел «санкционные рефлексы» в проекте сената США по Навальному
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В Кремле в ответ заявили, что привыкли к угрозам и санкциям со стороны США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил подождать, пока законопроект не будет принят, и посмотреть, «в каком русле» будут действовать американские законодатели, при этом сам факт внесения документа он назвал «санкционными рефлексами».

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Оппозиционер вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Немецкие военные токсикологи, а позже специалисты из Швеции, Франции и Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) заявили, что обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Российские врачи версию с отравлением политика исключили, назвав в качестве основного диагноза нарушение обмена веществ. Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с оппозиционером.

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Навальный был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. 2 февраля Симоновский суд удовлетворил ходатайство ведомства. С учетом уже проведенного в 2014 году под домашним арестом срока Навальный будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Сам он не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.

После ареста и решения суда во многих городах России сторонники Навального вышли на улицы в его поддержку. Акции проходили 23, 31 января и 2 февраля — после суда. В ходе них были задержаны около 12 тыс. человек, сообщал «ОВД-Инфо». Акции не были согласованы с властями.

Над санкциями также задумался Евросоюз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос о возможных ограничениях против России из-за приговора Навальному и реакции властей на акции протеста в его поддержку будет поднят на встрече глав МИД стран объединения в конце февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не нужны поводы, чтобы ввести очередные санкции против России: «Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут».

Автор
Наталия Анисимова
Госдепартамент США права человека Алексей Навальный
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