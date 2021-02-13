Госдеп заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России

Власти США ведут работу над мерами в ответ на случаи нарушения прав человека в России, а также обсуждают «злонамеренные действия» со стороны Москвы

США обсуждают случаи нарушения прав человека в России и ведут работу над мерами в ответ на них. Об этом в ходе брифинга заявил представитель госдепартамента Нед Прайс, стенограмма опубликована на сайте ведомства.

По словам дипломата, речь идет в том числе о жестоких действиях по отношению к протестующим, которые вышли на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также задержании двух чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева (по данным правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть» (организация-оператор сети — благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», внесен в список иноагентов), Магомедова и Исаева вывезли из Нижнего Новгорода в чеченский Гудермес, до этого они успели выйти на связь и попросить о помощи. Власти Чечни обвинили их в пособничестве ликвидированной бандгруппы Аслана Бютукаева).

«Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе <...> Мы также очень внимательно смотрим на нарушения прав человека, о которых я говорил, и подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов на эти злоупотребления и правонарушения, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — заявил Прайс.

Представитель Госдепа также добавил, что США изучают «злонамеренные действия» со стороны России, в частности, сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, хакерских атаках и вознаграждении «Талибану» (движение запрещено в России) за нападения на американских солдат в Афганистане. Российская сторона не раз отрицала эти обвинения.