Песков увидел «санкционные рефлексы» в проекте сената США по Навальному

В сенате предложили ввести санкции из-за отравления Навального. Песков заявил, что нужно подождать, пока законопроект не будет принят, и посмотреть, «в каком русле» будут действовать американские законодатели

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле привыкли к угрозам и санкциям со стороны США, но считают такой метод выстраивания отношений неприемлемым. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал разработанный сенаторами США законопроект в связи с реальным сроком для Алексея Навального.

При этом Песков сам факт внесения законопроекта назвал «санкционными рефлексами».

«Мы видим постоянные такие санкционные рефлексы американских законодателей. Вы знаете, что мы абсолютно считаем неприемлемым подобные подходы к двусторонним отношениям через призму санкционного давления. Там еще предстоят обсуждения на этот счет, давайте дождемся и посмотрим, в каком русле они будут происходить», — сказал он.

Ранее группа американских сенаторов внесла законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Навальным. Авторами проекта стали сенатор-республиканец Марк Рубио, его коллеги-демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.



«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», говорилось в сообщении.