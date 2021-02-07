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В Чечне задержали двух пособников уничтоженной бандгруппы Бютукаева

В Чечне задержали двух пособников ликвидированной бандгруппы Аслана Бютукаева, сообщил «РИА Новости» министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Дудаев рассказал, что Исмаила Исаева и Саляхьа Магомадова опросили в присутствии их отца, они признались в пособничестве члену бандгруппы, связанной с Бютукаевым, Борчишвили Рустаму.

«После проведения следственных действий Исаев и Магомадов будут водворены в изолятор временного содержания отдела МВД России по Урус-Мартановскому району», — сказал министр.

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Фото:Следственный комитет РФ


Исаев и Магомадов подозреваются по ч.2 ст. 208 УК (пособничество членам незаконного вооруженного формирования). «Принимается решение о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде задержания на двое суток», — сообщает агентство.

20 января Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что ликвидированы пять боевиков, в том числе главарь Бютукаев. Его считают причастным в том числе к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году, отметили в НАК. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации «последних шести террористов» в регионе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК). В ходе операции по ликвидации бандгруппы были ранены пятеро силовиков.

Боевики были уничтожены на окраине села Катар-Юрт в Ачхой-Мартановском районе при попытке задержания, они оказали вооруженное сопротивление.

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