Захарова предложила Западу ввести санкции против самих себя

Странам Запада и Украине стоит ввести санкции за преследование журналистов против самих себя. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на своей странице в Facebook.

Захарова привела список почти из 20 примеров притеснения представителей средств массовой информации, а в конце списка написала: «Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?».

В списке Захарова упоминает журналистов RT, которые не получили аккредитацию на различные мероприятия в странах ЕС. Также она упоминает закрытие 16 русскоязычных телеканалов в Латвии, нанесение травм журналистке агентства Sputnik французской полицией во время разгона акции протеста «Желтых жилетов», нерасследование убийства журналистов на Украине, арест руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского и уголовное преследование журналистов, сотрудничающих со Sputnik и Baltnews в Латвии.

Запад, в свою очередь, обвиняет российские власти в воспрепятствовании освещению несанкционированных протестов в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля. В частности был задержан главный редактор издания «Медиазоны» Сергей Смирнов. Правоохранители считают его одним из организаторов митинга.Арест Смирнову сократили с 25 до 15 суток.