Военная операция на Украине⁠,
0

Казахстан предупредил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

МИД Казахстана выразил протест Украине из-за атаки на инфраструктуру КТК
Сюжет
Военная операция на Украине

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Она наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана с Украиной, говорится в официальном заявлении казахстанского МИДа.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска», — заявили в пресс-службе ведомства.

В публикации подчеркивается, что произошедшее является «уже третьим актом агрессии» против «исключительно гражданского объекта». В МИД отметили, что Казахстан выступает за сохранение бесприбойных поставок энергоносителей. Ведомство также подчеркнуло роль КТК в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

МИД рассматривает инцидент как наносящий ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины и ожидает от украинской стороны принятия мер по предотвращению таких ситуаций, заключили в ведомстве.

Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти
Политика
ВПУ-2 КТК

Атака на морской терминал КТК произошла в ночь на 29 ноября. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Как сообщили РБК в КТК, дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. После атаки министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправило экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

Объекты КТК ранее подвергались атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Так, в феврале 2025 года семь БПЛА ударили по насосной станции «Кропоткинская», она возобновила работу в мае. В сентябре дроны атаковали городской офис АО «КТК-Р», два сотрудника получили ранения. Наконец, ночью 25 ноября повреждения в результате удара БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Казахстан Украина КТК
