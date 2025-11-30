Казахстан предупредил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Она наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана с Украиной, говорится в официальном заявлении казахстанского МИДа.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска», — заявили в пресс-службе ведомства.

В публикации подчеркивается, что произошедшее является «уже третьим актом агрессии» против «исключительно гражданского объекта». В МИД отметили, что Казахстан выступает за сохранение бесприбойных поставок энергоносителей. Ведомство также подчеркнуло роль КТК в поддержании стабильности мировой энергетической системы.

МИД рассматривает инцидент как наносящий ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины и ожидает от украинской стороны принятия мер по предотвращению таких ситуаций, заключили в ведомстве.

Атака на морской терминал КТК произошла в ночь на 29 ноября. В результате значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Как сообщили РБК в КТК, дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. После атаки министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправило экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

Объекты КТК ранее подвергались атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Так, в феврале 2025 года семь БПЛА ударили по насосной станции «Кропоткинская», она возобновила работу в мае. В сентябре дроны атаковали городской офис АО «КТК-Р», два сотрудника получили ранения. Наконец, ночью 25 ноября повреждения в результате удара БПЛА получил административный корпус морского терминала КТК.