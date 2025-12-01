Украина ответила на протест Казахстана из-за атаки на КТК в Новороссийске
Украина приняла во внимание обеспокоенность Казахстана по поводу ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила в телеграм-канале пресс-служба украинского Министерства иностранных дел.
«Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон», — говорится в сообщении.
МИД добавил, что действует в рамках 51 статьи Устава Организации Объединенных Наций (ООН), предусматривающей право членов организации на самооборону. Ведомство также выразило недовольство реакцией Астаны на удары по Украине и призвало к принуждению Москвы к скорейшему прекращению конфликта.
Атака на КТК произошла в ночь на 29 ноября. Было серьезно повреждено выносное причальное устройство ВПУ-2. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших нет. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Министерство энергетики Казахстана было вынуждено в экстренном порядке перенаправить экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. Ведомство назвало недопустимой атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры».
Подобные действия создают «прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносят существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума», включая Казахстан, подчеркнули в министерстве.
МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК и заявил, что она наносит ущерб двусторонним отношениям Астаны и Киева. Казахстан ожидает от украинской стороны принятия мер по предотвращению таких ситуаций.
Украинская сторона в своем ответе заявила о «неизменном уважении к казахскому народу» и настрое на развитие дружеских и прагматических отношений с республикой.
Объекты КТК не в первый раз подвергаются атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Так, насосную станцию «Кропоткинская» атаковали семью БПЛА 17 февраля 2025 года. Станцию ввели в эксплуатацию после восстановительных работ в мае 2025 года.
