В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК
Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в связи с появлением одобрительных постов в соцсетях по поводу атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осенью 2025 года. Это следует из ответа ведомства на запрос депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана.
В Генпрокуратуре уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст. 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (разжигание национальной розни).
«В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Так ведомство ответило на запрос депутата Айдоса Сарыма, который возмутился тем, что некоторые жители Казахстана одобрили удары по КТК. По мнению парламентария, их следует привлечь по статьям о государственной измене и пропаганде терроризма. «Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам <...>. Сокращение объемов транспортировки нефти влечет значительные экономические риски и убытки для страны», — считает депутат.
В ноябре 2025 года морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском подвергся серии атак беспилотников. В результате ударов был поврежден один из выносных причалов и некоторое время нефть пришлось отгружать только с одного устройства.
«Это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», — заявил Кремль.
Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах