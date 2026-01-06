 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Казахстане завели дело за одобрение ударов Украины по терминалу КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Генеральная прокуратура Казахстана начала расследование в связи с появлением одобрительных постов в соцсетях по поводу атак ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осенью 2025 года. Это следует из ответа ведомства на запрос депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана.

В Генпрокуратуре уточнили, что дело возбуждено по ч.1 ст. 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан (разжигание национальной розни).

«В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Так ведомство ответило на запрос депутата Айдоса Сарыма, который возмутился тем, что некоторые жители Казахстана одобрили удары по КТК. По мнению парламентария, их следует привлечь по статьям о государственной измене и пропаганде терроризма. «Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам <...>. Сокращение объемов транспортировки нефти влечет значительные экономические риски и убытки для страны», — считает депутат.

Кремль назвал «вопиющей» атаку ВСУ на танкеры и КТК
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В ноябре 2025 года морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском подвергся серии атак беспилотников. В результате ударов был поврежден один из выносных причалов и некоторое время нефть пришлось отгружать только с одного устройства.

«Это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием», — заявил Кремль.

Каспийский трубопроводный консорциум — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Теги
Денис Малышев
КТК нефть уголовное дело нефтяной терминал беспилотники Казахстан
