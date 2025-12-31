Посол Украины Майко: атаки на КТК прекратятся с завершением конфликта на Украине

Посол Украины в Казахстане раскрыл, когда закончатся атаки на КТК

Атаки на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) гарантированно закончатся после завершения военного конфликта между Россией и Украиной, заявил украинский посол в Казахстане Виктор Майко в интервью изданию Ulys Media.

«Гарантия [безопасности для КТК] может быть только одна — это окончание войны <...> Украина делает все возможное, чтобы себя защитить. При этом никогда Казахстан не был и не будет целью», — сказал Майко.

Он подчеркнул, что Украина в своих заявлениях не подтверждала причастность к атаке.

В ночь на 29 ноября в результате атаки морских дронов был поврежден причал КТК, его эксплуатация не представляется возможной, сообщили в консорциуме. Никто не пострадал, утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло. Однако министерство энергетики Казахстана было вынуждено перенаправить экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

Казахстан выразил протест, назвав атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» недопустимой. Подобные действия наносят ущерб отношениям Астаны и Киева, заявили в МИД республики.

Киев заявил, что принял во внимание обеспокоенность Казахстана по поводу ситуации на морском терминале и что действовал в рамках «самообороны».

В Кремле назвали удар «вопиющим», подчеркнув, «что речь идет об объекте международного значения и с международным участием».