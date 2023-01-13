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В Совфеде в ответ на идею Володина о конфискации напомнили о логике УК

Сенатор Полетаев в ответ на идею Володина о конфискации напомнил о логике УК
Добавить дополнительное наказание в виде конфискации имущества в ряд статей Уголовного кодекса возможно, но при этом не должна нарушиться логика его построения, считает сенатор Владимир Полетаев
Владимир Полетаев
Владимир Полетаев (Фото: council.gov.ru)

Совфед оперативно рассмотрит законодательную инициативу о конфискации имущества осужденных за дискредитацию вооруженных сил, если она будет внесена, однако ее положения не должны нарушать логику построения Уголовного кодекса. Об этом РБК заявил сенатор, первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал пост в Telegram, в котором предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у тех, кто переехал за границу, но продолжает «публично лить грязь на Россию». По его словам, отдельные заявления таких людей могут расцениваться как реабилитация нацизма, призывы к экстремизму или дискредитация вооруженных сил России.

«Вячеслав Викторович Володин имеет право законодательной инициативы. Если он подготовит соответствующий законопроект, мы его обязательно внимательно и оперативно рассмотрим», — прокомментировал заявление Володина Полетаев.

«Но в целом это потребует изменений в статьях Уголовного кодекса. В теории добавить конфискацию в качестве дополнительного наказания возможно, но для этого нужно проанализировать составы [преступлений], соотнести их со степенью тяжести и т.д.», — добавил сенатор.

Он напомнил, что статьи Уголовного кодекса должны соотноситься друг с другом. «Если у нас есть, например, экономические преступления, то, безусловно, в них уже прописана конфискация имущества. Если у нас есть такие преступления, как браконьерство, то там есть и конфискация средств и объектов, которые участвовали в браконьерстве. То есть существует логика построения Уголовного кодекса, она не должна меняться. У нас сейчас достаточно стройная система построения составов, санкций, и она должна оставаться единой, не должны происходить какие-то выпадения», — подчеркнул Полетаев.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил конфисковать имущество «у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее». Комментируя заявление, глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас назвал его эпатажным и подчеркнул, что оно противоречит Конституции.

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Помимо этого, в разное время высказывались и другие предложения по введению ограничений для тех, кто покинул Россию из-за проведения спецоперации и мобилизации. Володин, например, предлагал поднять ставку налогообложения для таких граждан, а депутат Олег Голиков — ограничить право быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России, а также право на прохождение госслужбы.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Совет Федерации Вячеслав Володин конфискация имущества Уголовный кодекс
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