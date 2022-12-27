Депутат предложил ограничить госслужбу для уехавших от мобилизации

Тот, кто был призван на службу в рамках частичной мобилизации, но уехал из России, должен быть ограничен в праве на работу в органах государственной власти, считает депутат Госдумы Голиков

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россиянам, попавшим под призыв, но уехавшим в период проведения частичной мобилизации, могут ограничить прохождение государственной службы. Соответствующий законопроект начал готовить депутат Госдумы Олег Голиков («Единая Россия»).

Инициатива также предусматривает ограничение их права быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России.

«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, «убежав» от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — написал Голиков в своем телеграм-канале.

РБК направил запрос помощнику Голикова.

Массовый отъезд россиян из страны произошел после объявления 21 сентября частичной мобилизации. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией МВД России развернуло мобилизационный пункт военкомата (позднее эти пункты появились и на границах России в других регионах). Мобильные военкоматы убрали только в конце октября.

По данным Forbes, после 21 сентября страну покинули 700 тыс. россиян. В Кремле опровергли сообщение издания, но официальных данных по числу уехавших не привели.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле назвал предателями тех, кто покинул Россию после начала конфликта на Украине. Предательством он также счел критику российской спецоперации.