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NYT узнала о спорах США и Германии из-за поставок танков Украине

NYT: США и Германия спорят о том, кто первым должен поставить танки Украине
Давление союзников по НАТО на Вашингтон и Берлин по поставкам танков на Украину возрастает, однако канцлер Олаф Шольц все еще колеблется: он не хочет быть первым, а США не торопятся предоставлять Киеву свои Abrams, узнала NYT
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Для того чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц дал согласие на поставку Украине танков Leopard 2, достаточно, чтобы администрация президента США Джо Байдена согласилась предоставить Киеву хотя бы один танк Abrams, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов. Но союзники продолжают спорить, кто должен это сделать первым.

Официально Белый дом сообщает, что не подталкивал Берлин к отправке танков на Украину: правительство Германии само должно принять решение об уровне своей военной поддержки. Однако в Берлине такую позицию воспринимают как отговорку, отражающую нежелание Вашингтона отправлять свои танки Abrams на Украину.

Высокопоставленный чиновник американской администрации на условиях анонимности охарактеризовал переговоры между Вашингтоном и Берлином как «очень активные» и сказал, что немцы, «как и мы, расширили рамки своей готовности» предоставить помощь.

Давление на Шольца возрастает, о необходимости предоставить Украине современные танки говорят все больше союзников по НАТО. «На данный момент сторонники отправки танков сосредоточены на том, чтобы заставить какую-то страну сделать первый шаг», — отмечает издание.

Бывший глава комитета по внешней политике бундестага Норберт Реттген заявил NYT, что Шольц в конце концов уступит давлению союзников, как он сделал ранее с гаубицами немецкого производства и гусеничными бронированными боевыми машинами пехоты.

Однако, по его мнению, Шольц и его партия «хотят сохранить отношения с Россией и с [президентом Владимиром] Путиным на будущее». В Берлине опасаются, что Россия воспримет поставку танков и других современных вооружений «как нарушение особых отношений». «Но давление со стороны союзников становится слишком сильным», — отмечает Реттген.

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По данным аналитического центра European Council on Foreign Relations, сейчас на вооружении 13 стран Европы стоят около 2 тыс. танков Leopard различных модификаций. Великобритания, которая также сообщила о подготовке к поставкам танков на Украину, располагает всего около 227 танками Challenger 2.

Первой о готовности поставить Украине танки, колесные AMX-10 RC, сообщила Франция. Первая партия должна поступить в течение двух месяцев. Польский президент Анджей Дуда во время визита во Львов объявил, что в рамках международной коалиции готов поставить Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Позже в Варшаве уточнили, что будут добиваться от союзников более крупных поставок.

13 января представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что передача Украине танков немецкого производства без разрешения Германии будет считаться незаконной. В Вашингтоне в тот же день на вопрос о готовности поставлять Украине свои Abrams ответили, что «теперь есть несколько стран, которые демонстрируют готовность предоставить танки».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на решение Польши предупредил, что это «железо», которое скоро станет «ржавым металлоломом», не спасет «искусственную» Украину.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
США Германия Олаф Шольц танки
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