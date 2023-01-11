Медведев исключил «спасение Украины» после поставок танков Leopard

Это «железо» скоро станет «ржавым металлоломом» и не спасет «искусственную» Украину, «распадающуюся на части», убежден замглавы Совбеза

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявления Польши о поставках на Украину танков Leopard предупредил, что это «железо», которое скоро станет «ржавым металлоломом», не спасет «искусственную» Украину, «распадающуюся на части». Об этом он написал в телеграм-канале.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. «Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, еще какой-то английский неликвид», — заявил Медведев.

Замглавы Совбеза убежден, что Львов снова будет переименован в Лемберг, а целью встречи было желание «западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам».

11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о решении предоставить Киеву «роту танков Leopard» в рамках международной коалиции. Он встретился во Львове с украинским лидером Владимиром Зеленским и литовским коллегой Гитанасом Науседой. Украинский президент, в свою очередь, заявил, что Киев ожидает «совместного решения» государств, которые готовы передать боевые машины, так как одна страна не может предоставить столько, сколько нужно Украине для победы. О планах Варшавы создать «коалицию стран» сообщал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Позднее в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака подтвердили, что британское правительство планирует поставить на Украину танки.