В Белом доме ответили на вопрос о предоставлении Украине танков Abrams

США продолжат оказывать помощь Украине с намерением «наилучшим образом» отвечать потребностям украинцев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности администрации президента Джон Кирби на брифинге. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

Так он ответил на вопрос, связанный с возможностью предоставления Украине танков Abrams. Киев ранее неоднократно просил западные страны о поставках современных танков западного производства.

«Я не буду опережать решения о содействии безопасности, которые еще не приняты. Я думаю, что мы были очень эффективны в оказании помощи в области безопасности, которая развивается в соответствии с ходом войны. <...> Президент [Украины Владимир] Зеленский сказал, что он заинтересован в танках, и теперь есть несколько стран, которые демонстрируют готовность предоставить танки», — сказал Кирби.

Осенью прошлого года Politico со ссылкой на источники писала, что «танки заняли первое место в списке желаний Киева». Издание со ссылкой на экспертов отмечало, что Украине нужны американские M1 Abrams и немецкие Leopard, но США и Германия медлят с их поставками «отчасти из-за проблем с обучением и логистикой».

M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-мм танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2500–3000 м.

Издание The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме в начале января писало, что администрация президента США Джо Байдена по-прежнему исключает поставки Украине танков Abrams, поскольку эта техника подвержена поломкам, а для ее технического обслуживания требуется высококвалифицированный персонал.

В январе Польша и Великобритания после продолжительных просьб Украины предоставить танки Leopard заявили о решении передать Киеву эту технику.

Россия критикует поставки оружия на Украину из западных стран. В Кремле подчеркивали, что такие действия не помешают Москве достичь своих целей на Украине, но затянут вооруженный конфликт.