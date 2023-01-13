В Думе анонсировали военные сборы для неслуживших россиян старше 30 лет

Сборы организуют, чтобы 30-летние россияне не стали «пушечным мясом», а получили военную специальность, для этого предстоит большая работа, рассказал генерал-лейтенант

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

После принятия закона о повышении призывного возраста находящиеся в запасе россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, это коснется отслуживших и неслуживших граждан, сообщил URA.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень-очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — сказал он.

Если россиянин находится в запасе и не имеет при этом никакой военной специальности, добавил Соболев, его тоже направят на военные сборы.

Увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а верхний порог до 30 лет предложил ранее глава Минобороны Сергей Шойгу. Он считает, что это позволит укрепить безопасность России из-за желания НАТО увеличить «военный потенциал» у границ.

Шойгу предлагал провести переход к новой системе поэтапно, его инициативу «концептуально поддержал» президент Владимир Путин. Изменения могут начать вступить в силу уже с весеннего призыва, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Обычно весенний призыва начинается 1 апреля и завершается 15 июля. Каждый военкомат будет разбираться, сколько призывников попадает под новые требования, а затем будет обязан «привести эти данные в соответствие с военным заданием», пояснил депутат. По его словам, сперва повысят верхний порог, а низший оставят прежним и будут призывать какое-то время «по смешанному типу», то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Соболев в начале января предложил отправлять «всю молодежь» на военные сборы, указав, что России не хватает «обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет». По данным генерал-лейтенанта, службу проходил один из десяти, поинтересовавшись — «какой они резерв составят?». Картаполов с идеей депутата не согласился: «Никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы сегодня нет».

