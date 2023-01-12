Картаполов отверг идею «прогонять» всю молодежь через военные сборы

Картаполов назвал высказыванием собственного мнения заявление коллеги по думскому комитету по обороне Соболева, который выступил за отправку всей молодежи на военные сборы

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Нынешняя система мобилизационного резерва отвечает всем стоящим перед Россией угрозам и вызовам и нет никакой необходимости устраивать всеобщие военные сборы для всей молодежи, заявил телеканалу РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

Его спросили, что он думает о прозвучавшем в Думе предложении отправлять всю молодежь на полугодовые военные сборы на случай крупномасштабной войны с НАТО. «Я подобные подходы не разделяю. На сегодняшний день там система мобилизационного резерва, которая создана у нас в стране, она полностью отвечает всем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы сегодня нет», — сказал Картаполов.

О необходимости обучать военным специальностям всю российскую молодежь заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. В России нет обученного мобилизационного резерва на случай развязывания НАТО крупномасштабной войны, говорил он, отметив, что в российской армии служил «один из десяти». По мнению Соболева, военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.

С предложением поэтапно повысить возраст призыва — с 18 до 21, а также предельный — до 30 лет в декабре выступил министр обороны Сергей Шойгу, пояснив это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Картаполов не исключал, что переход к новым возрастным рамкам призыва может состояться уже предстоящей весной (весенний призыв обычно проходит с 1 апреля по 15 июля). В интервью РБК он сказал, что смешанный призыв, когда на срочную службу будут забирать молодых людей от 18 до 30 лет, является «одним из возможных вариантов» для переходного периода, но окончательное решение будет принимать Минобороны.