В Думе предложили отправлять «всю молодежь» на полгода на военные сборы

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев предложил обучить военным специальностям «всю молодежь» России. Такие меры он объяснил необходимостью повышения боеспособности в случае крупномасштабной войны с НАТО

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Всю российскую молодежь необходимо обучить военным специальностям. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ», — предложил Соболев.

По его мнению, военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.

Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве (первый контракт должен быть заключен на три года). Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б.

Резервисты продолжают трудиться на гражданских должностях, но после заключения контракта обязаны пройти военную подготовку, а затем раз в год — военные сборы. Число резервистов в России Минобороны не раскрывает.

Также Соболев отметил, что частичная мобилизация в России проходила на базе военных училищ, что совершенно неправильно. «Нужно восстановить базу мобилизационного развертывания, у нас она была ликвидирована. <...> Сегодня частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, это совершенно неправильно: и преподаватели были оторваны, и курсанты были несколько месяцев оторваны от учебы и занимались непонятно чем», — указал депутат.

Ранее о том, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт, говорил член комитета по обороне Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

В ответ глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил РБК, что существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала. «Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов», — пояснил Картаполов. «Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — заключил он.