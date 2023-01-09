Клишас: до принятия закона о военном времени действовать можно только согласно Конституции

Клишас ответил на слова Медведева о правилах военного времени

Представители власти должны принимать решения, ориентируясь на Конституцию и законы, пока не принят закон о военном времени, заявилпредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«Конечно по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону», — написал он.

Так парламентарий отреагировал на слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который предложил применять «особые правила военного времени» по отношению к «предателям», если закон не работает.

Политик обращал внимание на дискуссию, которая, по его словам, возобновилась в Сети. В ее рамках пользователи рассуждали, «как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству», утверждал Медведев.

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