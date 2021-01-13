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Выборы президента США ,  
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Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»

По словам Джулиани, его заявление о «суде поединком» на митинге сторонников Трампа, после которого те ворвались в здание Капитолия, было не подстрекательством к насилию, а призывом изучить предполагаемые фальсификации на выборах
Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью The Hill сказал, что его заявление на митинге в Вашингтоне 6 января было отсылкой к сериалу «Игра престолов» и он не хотел подстрекать толпу к насилию. Фрагмент опубликовал в своем Twitter журналист Бретт Сэмюелс, который и брал интервью у Джулиани.

Как передает Business Insider, Джулиани, обращаясь к сторонникам Трампа на митинге, заявил о фальсификациях на выборах президента, добавив: «Если мы ошибаемся, нас выставят дураками, но если мы правы, многие из них попадут в тюрьму. Давайте проведем суд поединком».

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В интервью Джулиани настаивает, что имел в виду суд над героем Тирионом Ланнистером «в том очень известном документальном фильме о вымышленной средневековой Англии». «Тириона, очень маленького человека, обвиняют в убийстве. Он не совершал убийства, он не может защитить себя, и он нанимает для этого чемпиона», — заявил он.

Адвоката Трампа решили исключить из Ассоциации адвокатов Нью-Йорка
Политика
Фото:Jacquelyn Martin / AP

По словам Джулиани, таким образом он призывал позволить команде Трампа проверить машины для голосования. Действующий президент ранее говорил, что из-за неполадок с этими устройствами могли произойти ошибки в подсчете голосов.

Business Insider отмечает, что спустя всего час после выступления Джулиани на митинге сторонники действующего президента ворвались в Капитолий, где проходило заседание конгресса. В этот день конгрессмены должны были утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которому президентские выборы выиграл кандидат от демократов Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, власти возбудили как минимум 25 дел о внутреннем терроризме. После нападения полиция нашла длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу.

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Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте Трампа
Политика
Дональд Трамп

Демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу, действующий президент эти обвинения отверг и пообещал мирную передачу власти Байдену. Тем не менее палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте главе государства. Однако, по данным The Washington Post, сенат не будет обсуждать этот вопрос до истечения полномочий Трампа и вступления Байдена в должность 20 января.

Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) заявила, что вина за беспорядки, которые устроили сторонники Трампа, лежит в том числе на Джулиани. Юрист своими заявлениями о нечестных выборах «побуждал сторонников Трампа взять дело в свои руки», посчитала организация и предложила исключить Джулиани из ее состава.

Автор
Наталия Анисимова
Рудольф Джулиани Дональд Трамп «Игра престолов»
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