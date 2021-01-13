Адвокат Трампа объяснил свои слова о поединке отсылкой к «Игре престолов»

По словам Джулиани, его заявление о «суде поединком» на митинге сторонников Трампа, после которого те ворвались в здание Капитолия, было не подстрекательством к насилию, а призывом изучить предполагаемые фальсификации на выборах

Рудольф Джулиани (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью The Hill сказал, что его заявление на митинге в Вашингтоне 6 января было отсылкой к сериалу «Игра престолов» и он не хотел подстрекать толпу к насилию. Фрагмент опубликовал в своем Twitter журналист Бретт Сэмюелс, который и брал интервью у Джулиани.

Как передает Business Insider, Джулиани, обращаясь к сторонникам Трампа на митинге, заявил о фальсификациях на выборах президента, добавив: «Если мы ошибаемся, нас выставят дураками, но если мы правы, многие из них попадут в тюрьму. Давайте проведем суд поединком».

В интервью Джулиани настаивает, что имел в виду суд над героем Тирионом Ланнистером «в том очень известном документальном фильме о вымышленной средневековой Англии». «Тириона, очень маленького человека, обвиняют в убийстве. Он не совершал убийства, он не может защитить себя, и он нанимает для этого чемпиона», — заявил он.