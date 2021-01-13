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В конгрессе согласовали процедуру обсуждения импичмента Трампа

В случае утверждения документ будет передан в сенат, где для его утверждения потребуется поддержка 67 членов верхней палаты конгресса
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Палата представителей конгресса США согласовала процедуру обсуждения по резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, который и так покинет свой пост через неделю. В нижней палате парламента документ поддержали 221 конгрессмен, против выступили 203.

Теперь стороны должны перейти к дебатам по импичменту.

По закону для утверждения резолюции об импименте требуется простое большинство. Фактически исход голосования был предрешен, поскольку именно Демократическая партия контролирует палату представителей.

Голосованию предшествовали дебаты, в ходе которых демократы и республиканцы пытались убедить оппонентов в своей правоте. Так, лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер заявлял, что всем (в том числе и республиканцам) очевидна вина Трампа в нападении толпы на Капитолий. «У поступков есть последствия, и поступки президента США требуют безотлагательных действий со стороны конгресса», — заявил он.

«Я работал при Рональде Рейгане, Джордже Буше-младшем и Джордже Буше-старшем (все они представляли Республиканскую партию. — РБК). Я уважаю этих президентов, они беспокоились о нашей стране и соблюдали принципы. Этого нельзя сказать о нынешнем президенте, и поэтому он должен быть смещен. У нас есть возможность это сделать. У нас мало времени? Что же, совершить правильный поступок никогда не поздно», — добавил Хойер.

В свою очередь представитель республиканцев Родни Дэвис заявил, что прежде чем обсуждать импичмент, необходимо сформировать специальную комиссию и выявить обстоятельства нападения на Капитолий. По его словам, объединение усилий в этом вопросе позволит не усугубить политический раскол. А республиканец Джейсон Смит призвал извлечь уроки из случившегося и не обострять противоречия путем вынесения импичмента президенту. «Президент Трамп покинет свой пост через семь дней. Давайте заживим раны нашей нации и прислушаемся к людям», — призвал он.

Теперь документ будет передан в сенат. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100. Учитывая, что у демократов в сенате 50 голосов, им нужно заручиться голосами еще 17 республиканцев. При этом о возможной поддержке импичмента ранее говорили лишь двое сенаторов от Республиканской партии — Бен Сассе и Лиза Мурковски.

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Объявят ли Трампу импичмент. Что важно знать
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Фото:Jae C. Hong / AP

Для примера, в декабре 2019 года палата представителей также проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа, но через сенат документ не прошел.

Помимо этого сенат вернется с каникул только 19 января, то есть за день до инаугурации нового президента Джо Байдена. Это означает, что оппонентам Трампа может не хватить времени для его отрешения от должности. Однако если импичмент пройдет, им удастся запретить 45-му президенту в дальнейшем претендовать на государственные должности.

Ранее демократы вносили в палату представителей резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу применить в отношении Трампа 25-ю поправку к Конституции. В соответствии с ней вице-президент США может собрать заседание кабинета и принять решении об отстранении главы государства как человека, неспособного в дальнейшем исполнять свои обязанности.

Трамп предупредил об опасности для США в случае импичмента
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Дональд Трамп

Эта резолюция была принята большинством голосов, однако Пенс заранее предупредил, что не воспользуется 25-й поправкой, чтобы не создавать «ужасный прецедент». По его словам, до окончания срока полномочий Трампа остается неделя, а действия конгресса в нынешних условиях могут еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

Резолюцию об импичменте Трампа в палату представителей внесли в минувший понедельник. Ее авторы — конгрессмены от Демократической партии — ссылались на третий раздел 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицу, участвовавшему «в восстании или мятеже», занимать какой-либо пост в США.

В Демократической партии считают, что именно призывы Трампа в социальных сетях и его несогласие с итогами президентских выборов привели к событиям 6 января, когда сторонники действующего главы государства ворвались в здание Капитолия и попытались сорвать заседание, на котором должны были утвердить победу Байдена. В результате столкновений погибли пять человек, задержания участников штурма продолжаются до сих пор.

Авторы
Артем Филипенок, Евгений Пудовкин
Конгресс Дональд Трамп импичмент палата представителей
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