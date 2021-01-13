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Палата представителей начала рассматривать вопрос об импичменте Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Палата представителей американского конгресса приступила к рассмотрению вопроса об импичменте президента Дональда Трампа из-за «подстрекательства к мятежу», трансляцию заседания ведет РБК.

Даже если большинство конгрессменов проголосует за импичмент и палата представителей примет резолюцию, сенаторы могут не успеть рассмотреть ее до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. По плану Сенат не будет проводить заседаний до 19 января. Чтобы признать Трампа виновным и отстранить от власти, необходимо две трети голосов «за», то есть — 67 из 100. У демократов в сенате 50 голосов, таким образом, потребуется получить 17 голосов республиканцев.

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Фото:Jae C. Hong / AP

Политики в палате представителей считают необходимым сместить Трампа до срока истечения его полномочий. Оппоненты действующего президента считают, что его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса 6 января.

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