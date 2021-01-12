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Адвоката Трампа решили исключить из Ассоциации адвокатов Нью-Йорка

В Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк полагают, что вина за беспорядки в Вашингтоне лежит в том числе на Джулиани. По ее информации, юрист своими заявлениями о нечестных выборах «побуждал сторонников Трампа взять дело в свои руки»
Фото: Jacquelyn Martin / AP
Фото: Jacquelyn Martin / AP

Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начала расследование по исключению из своего состава адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ассоциация адвокатов Нью-Йорка заявила, что в последние месяцы получила «сотни жалоб» на Джулиани и на «его безосновательные попытки от имени Трампа поставить под сомнение честность президентских выборов», в том числе на попытки оспорить результаты голосования в ряде ключевых штатов.

Кроме того, адвокатская палата заявила, что на Джулиани в том числе лежит вина за беспорядки, которые устроили сторонники Трампа в Вашинтоне 6 января. По данным NYSBA, за несколько часов до захвата Капитолия Джулиани сделал заявление по поводу предполагаемой фальсификации на выборах.

«Если мы ошибаемся, нас выставят дураками, но если мы правы, многие из них [демократов] попадут в тюрьму. Давайте проведем испытание поединком», — приводит ассоциация слова Джулиани.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

По уставу NYSBA лицо, которое выступает за свержение власти в стране или штате, не может быть ее членом. В то же время слова Джулиани «явно были направлены на то, чтобы побудить сторонников Трампа, недовольных результатами выборов, взять дело в свои руки», отметили в ассоциации. «Их последующее нападение на Капитолий было ни чем иным, как попыткой государственного переворота, призванного помешать мирной передаче власти», — заявили в NYSBA. В ней добавили, что у Джулиани будет возможность объяснить свои действия.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января. В тот день конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым выборы президента выиграл демократ Джо Байден. Сторонники Трампа устроили потасовки с полицией, прорвали оцепление и ворвались в Капитолий, сорвав заседание конгресса. Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В результате столкновений погибли пять человек.

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Байден осудил штурм Капитолия, обвинив Трампа в подстрекательстве к мятежу, а спикер палаты представителей Ненси Пелоси пригрозила запустить процедуру импичмента действующего президента, если вице-президент Майк Пенс не возьмет власть в свои руки. Сам Трамп также осудил насилие во время беспорядков в Вашингтоне и пообещал мирно передать власть. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

Автор
Виктория Полякова
Рудольф Джулиани Дональд Трамп выборы президента США
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