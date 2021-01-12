Адвоката Трампа решили исключить из Ассоциации адвокатов Нью-Йорка

В Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк полагают, что вина за беспорядки в Вашингтоне лежит в том числе на Джулиани. По ее информации, юрист своими заявлениями о нечестных выборах «побуждал сторонников Трампа взять дело в свои руки»

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA) начала расследование по исключению из своего состава адвоката действующего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ассоциация адвокатов Нью-Йорка заявила, что в последние месяцы получила «сотни жалоб» на Джулиани и на «его безосновательные попытки от имени Трампа поставить под сомнение честность президентских выборов», в том числе на попытки оспорить результаты голосования в ряде ключевых штатов.

Кроме того, адвокатская палата заявила, что на Джулиани в том числе лежит вина за беспорядки, которые устроили сторонники Трампа в Вашинтоне 6 января. По данным NYSBA, за несколько часов до захвата Капитолия Джулиани сделал заявление по поводу предполагаемой фальсификации на выборах.

«Если мы ошибаемся, нас выставят дураками, но если мы правы, многие из них [демократов] попадут в тюрьму. Давайте проведем испытание поединком», — приводит ассоциация слова Джулиани.