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Выборы президента США ,  
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Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США

Президент США Дональд Трамп уволил директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество <...> Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности», — сообщил Трамп.

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Он уточнил, что речь идет о таких нарушениях, как голосование за умерших людей, недопущение наблюдателей на избирательные участки, а также «глюки» в машинах для голосования, из-за которых менялись голоса.

Ранее о возможном увольнении Кребса сообщали The Hill и Reuters. Как писала The Hil, перед президентскими выборами в США агентство создало сайт Rumor control («Контроль слухов») для борьбы с дезинформацией и непроверенными источниками во время голосования. Ресурс в том числе опровергал некоторые заявления команды Трампа о возможном мошенничестве и нарушениях во время выборов.

Дональд Трамп США увольнение
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