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Выборы президента США ,  
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СМИ узнали об отказе сената рассмотреть импичмент Трампа до инаугурации

Сенат не будет рассматривать импичмент Трампа до присяги Джо Байдена, узнала WP. Рассмотрение этого вопроса после ухода Трампа с поста президента чревато задержками в утверждении членов новой администрации
Фото: Erin Scott / Reuters
Фото: Erin Scott / Reuters

Сенат США, в непосредственной компетенции которого находится объявление импичмента президенту Дональду Трампу, не будет рассматривать этот вопрос до инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

По информации газеты, помощник лидера сенатского большинства Митча Макконнелла уже сообщил сотрудникам лидера сенатского меньшинства Чарльза Шумера, что сенаторы-республиканцы не будут в пятницу 15 января рассматривать процедуру импичмента.

Офис Макконнелла предупредил, что сенат не соберется для обсуждения основных вопросов до вторника, 19 января.

Формально заседание сената состоится в пятницу, 15 января. Но для того чтобы начать рассмотрение импичмента, нужно согласие всех 100 сенаторов, чего сейчас добиться практически невозможно, отмечает газета.

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Дональд Трамп

Издание отмечает, что импичмент Трампа, в результате которого он не сможет снова избираться на должность президента, можно провести и после его ухода с поста. Юристы спорят о легитимности этого процесса, но большинство в сенате при новой администрации перейдет уже к демократам и они будут решать, как проводить процедуру импичмента.

Однако для осуждения или оправдания Трампа понадобится время, и сенат не сможет утверждать кандидатуры в новую администрацию. По информации газеты, Байден уже интересовался, сможет ли сенат половину дня заниматься импичментом, а вторую половину — обсуждать представленных им кандидатов.

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Для импичмента требуется, чтобы сенат проголосовал за осуждение президента двумя третями голосов. Демократам не хватает 17 голосов сенаторов, и пока только три республиканца в высшей палате согласились голосовать за импичмент президента.

В среду, 13 января, в палате представителей проходит обсуждение импичмента Трампа. По раскладу голосов демократы набирают необходимое для утверждение обвинений простое большинство, однако окончательное решение должен вынести сенат.

Автор
Владислав Гордеев
Сенат США импичмент Дональд Трамп
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