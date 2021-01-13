СМИ узнали об отказе сената рассмотреть импичмент Трампа до инаугурации

Сенат не будет рассматривать импичмент Трампа до присяги Джо Байдена, узнала WP. Рассмотрение этого вопроса после ухода Трампа с поста президента чревато задержками в утверждении членов новой администрации

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Сенат США, в непосредственной компетенции которого находится объявление импичмента президенту Дональду Трампу, не будет рассматривать этот вопрос до инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

По информации газеты, помощник лидера сенатского большинства Митча Макконнелла уже сообщил сотрудникам лидера сенатского меньшинства Чарльза Шумера, что сенаторы-республиканцы не будут в пятницу 15 января рассматривать процедуру импичмента.

Офис Макконнелла предупредил, что сенат не соберется для обсуждения основных вопросов до вторника, 19 января.

Формально заседание сената состоится в пятницу, 15 января. Но для того чтобы начать рассмотрение импичмента, нужно согласие всех 100 сенаторов, чего сейчас добиться практически невозможно, отмечает газета.