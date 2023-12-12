 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьера Британии попросили стать Черчиллем в деле помощи Украине

Telegraph: в Европе призвали премьера Британии стать Черчиллем по помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Если крупнейшие страны «не скинутся» на помощь Киеву, что ему останется делать, задались вопросом европейские дипломаты, пишет Telegraph. По его сведениям, политики просят Риши Сунака взять на себя роль Черчилля и добиться помощи
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Европейские лидеры просят британского премьера Риши Сунака возглавить предоставление Украине помощи, символически взяв на себя роль Уинстона Черчилля, пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

«Очевидно, что сейчас в рядах тори нет фигуры [уровня] Черчилля, а без него остальная Европа, похоже, забыла, что поставлено на карту», — сказал один из источников.

Другой собеседник задался вопросом, что останется делать Украине, если никто из крупных доноров «не скинется» на новые пакеты поддержки. По его мнению, страну ждет поражение «перед вратами Европы и НАТО». «Сейчас [канцлер Германии Олаф] Шольц и [президент Франции Эмманюэль] Макрон слишком заняты своими проблемами, Сунак должен взять на себя инициативу и объединить их, чтобы придать новый импульс. Так продолжаться не может», — поделился источник издания соображениями европейских лидеров.

В Британии составили «макаронный заговор» для возвращения Джонсона
Политика
Борис Джонсон

Как подсчитал ранее Кильский институт, с августа по октябрь текущего года объем военной помощи Украине со стороны западных стран сократился на 87% по сравнению с налогичным периодом в 2022 году. Киев получил пакеты поддержки на €2,11 млрд — минимум с января прошлого года, указали аналитики.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать существенную поддержку, таких как Германия, США или страны Северной Европы», — рассказал Кристоф Требеш, директор исследовательского центра Кильского университета.

Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине
Политика

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

В Киеве предупреждали о риске поражения, если новая военная помощь так и не поступит. «[Денег] не останется после декабря», — сказал Politico неназванный советник президента Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден добивается согласия конгресса на новые пакеты помощи Украине, но процесс оказался заблокирован республиканцами, требующих от демократов уступок по миграционным вопросам. «Неспособность поддержать Украину — это абсолютное безумие <...> Это противоречит интересам США», — настаивает Байден.

Власти России осуждаю военную помощь Украине со стороны западных стран и считают, что такие действия лишь затягивают конфликт, но не способны поменять его исход.
 

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Великобритания Уинстон Черчилль Риши Сунак
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Пентагон пообещал создать на Украине армию для сдерживания России
Политика
Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по усилению Украины на море
Политика
Daily Mail узнала о жалобах британцев на стаю «радиоактивных» кошек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Минтруд выступил против найма уехавших россиян Общество, 05:05
В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе Технологии и медиа, 04:55
Экс-посол США назвал Нетаньяху угрозой для Израиля Политика, 04:24
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
МВФ предупредил о новой холодной войне и уничтожении свободной торговли Экономика, 04:16
Кабмин денонсировал соглашение о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону Политика, 03:54
Премьера Британии попросили стать Черчиллем в деле помощи Украине Политика, 03:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МВФ оценил идею изъять замороженные на Западе российские активы Экономика, 03:29
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20
«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсировать инвестиции в Россию Бизнес, 02:56
Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке Общество, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине Политика, 02:33
FT сообщила о «разломе» между стратегиями военных и офиса Зеленского Политика, 02:22