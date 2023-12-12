Премьера Британии попросили стать Черчиллем в деле помощи Украине

Если крупнейшие страны «не скинутся» на помощь Киеву, что ему останется делать, задались вопросом европейские дипломаты, пишет Telegraph. По его сведениям, политики просят Риши Сунака взять на себя роль Черчилля и добиться помощи

Риши Сунак (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Европейские лидеры просят британского премьера Риши Сунака возглавить предоставление Украине помощи, символически взяв на себя роль Уинстона Черчилля, пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

«Очевидно, что сейчас в рядах тори нет фигуры [уровня] Черчилля, а без него остальная Европа, похоже, забыла, что поставлено на карту», — сказал один из источников.

Другой собеседник задался вопросом, что останется делать Украине, если никто из крупных доноров «не скинется» на новые пакеты поддержки. По его мнению, страну ждет поражение «перед вратами Европы и НАТО». «Сейчас [канцлер Германии Олаф] Шольц и [президент Франции Эмманюэль] Макрон слишком заняты своими проблемами, Сунак должен взять на себя инициативу и объединить их, чтобы придать новый импульс. Так продолжаться не может», — поделился источник издания соображениями европейских лидеров.

Как подсчитал ранее Кильский институт, с августа по октябрь текущего года объем военной помощи Украине со стороны западных стран сократился на 87% по сравнению с налогичным периодом в 2022 году. Киев получил пакеты поддержки на €2,11 млрд — минимум с января прошлого года, указали аналитики.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать существенную поддержку, таких как Германия, США или страны Северной Европы», — рассказал Кристоф Требеш, директор исследовательского центра Кильского университета.

В Киеве предупреждали о риске поражения, если новая военная помощь так и не поступит. «[Денег] не останется после декабря», — сказал Politico неназванный советник президента Владимира Зеленского.

Президент США Джо Байден добивается согласия конгресса на новые пакеты помощи Украине, но процесс оказался заблокирован республиканцами, требующих от демократов уступок по миграционным вопросам. «Неспособность поддержать Украину — это абсолютное безумие <...> Это противоречит интересам США», — настаивает Байден.

Власти России осуждаю военную помощь Украине со стороны западных стран и считают, что такие действия лишь затягивают конфликт, но не способны поменять его исход.

