Ученые подсчитали, что объем помощи Украине упал почти на 90%

Объем помощи Украине со стороны Запада с августа по октябрь упал на 87% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и стал минимальным за время конфликта, подсчитали в Кильском институте. Москва осуждает военную помощь Киеву

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С августа по октябрь текущего года объем военной помощи Украине со стороны западных стран сократился на 87% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, стоимость новых пакетов составила €2,11 млрд, что считается минимумом с прошлого января, сообщили ученые Кильского института, которые занимаются отслеживанием поставок вооружений и выделяемых средств.

По их подсчетам, только 20 из 42 отслеживаемых поставщиков помощи Киеву взяли на себя новые обязательства за последние три месяца, что считается наименьшей долей активных доноров с начала боевых действий.

«Наши цифры подтверждают впечатление о более нерешительном отношении доноров в последние месяцы. Украина все больше зависит от нескольких основных доноров, которые продолжают оказывать существенную поддержку, таких как Германия, США или страны Северной Европы», — заявил глава занимающейся отслеживанием поддержки Украины группы ученых и директор исследовательского центра Кильского университета Кристоф Требеш.

Он отметил, что с учетом неопределенности с дальнейшей помощью США Украине остается надеяться на принятие ЕС «давно анонсированного пакета» поддержки на €50 млрд. «Дальнейшая задержка явно укрепила бы позиции [президента России Владимира] Путина», — добавил Требеш.

В целом исследователи отмечают сдвиг в сторону военной помощи. Так, среди десяти крупнейших стран-доноров военная помощь составляет 58% от общего объема поддержки. Лидерство по объему обязательств по поставкам тяжелого вооружения Украине удерживают США — на них приходится 43% от всей выделяемой помощи, в то время как на все страны и организации ЕС — 47%. Остальная доля обязательств по поставкам принадлежит странам НАТО, в частности Великобритании и Канаде.

Накануне сенат США заблокировал проект о выделении $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и ряд других нужд. До этого законодатели в течение нескольких недель переговоров не могли достичь соглашения из-за требований сенаторов-республиканцев увязать пакеты помощи зарубежным странам с ужесточением миграционного законодательства. В Белом доме на этом фоне предупреждали об исчерпании средств для помощи Украине.

В тот же день Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи на сумму $175 млн, куда вошли в том числе боеприпасы для ПВО и систем HIMARS. Госсекретарь Энтони Блинкен при этом предупредил, что, если запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании нацбезопасности не одобрят, этот пакет станет «одним из последних».

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Украине помощь в размере €50 млрд на ближайшие четыре года. Однако позже Словакия и Венгрия выступили против этой инициативы. Как сообщили источники The Financial Times в начале декабря, страны — члены ЕС далеки от соглашения по данному вопросу.

В Киеве заявляли, что в отношении финансовых средств Украина находится «на мели». «Их не будет после декабря», — сказал Politico неназванный советник президента Владимира Зеленского. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак допустил поражение Украины, если Киев не получит дополнительную помощь от Вашингтона.

Россия осуждает военную помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.