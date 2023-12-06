Politico узнала об опасениях Киева о нехватке средств после декабря
У Украины после декабря не будет средств, заявил Politico неназванный советник украинского президента Владимира Зеленского.
«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — сказал он.
Собеседник издания добавил, что если Киев не получит военную помощь от США, то он может потерять контроль над «новыми территориями».
Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт.
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