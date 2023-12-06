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Политика ,  
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Politico узнала об опасениях Киева о нехватке средств после декабря

Politico: в Киеве опасаются, что после декабря у Украины не будет средств

У Украины после декабря не будет средств, заявил Politico неназванный советник украинского президента Владимира Зеленского.

«Мы на мели, что касается имеющихся финансовых средств. Их не будет после декабря», — сказал он.

Собеседник издания добавил, что если Киев не получит военную помощь от США, то он может потерять контроль над «новыми территориями».

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина военная помощь

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