Байден назвал «абсолютным сумасшествием» несогласование помощи Украине
Для США будет «абсолютным безумием» не согласовать дополнительное финансирование помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден, его цитирует The New York Times.
«Неспособность поддержать Украину — это абсолютное безумие <...> Это противоречит интересам США», — сказал он.
Перспективу прекращения помощи Киеву американский президент счел неправильной. Он заверил, что власти США в конечном итоге согласуют финансирование для Украины.
Американский министр финансов Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.
«Я разговаривала с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, они это понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить <...> ее необходимым финансированием», — сказала она.
В Белом доме и Пентагоне не раз заявляли, что средства на помощь Киеву почти исчерпаны. Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон исчерпал 97% выделенного на эти цели объема финансирования. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупреждала палаты конгресса, что средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине закончатся у США до конца 2023 года без одобрения запроса администрации Байдена на дополнительное финансирование.
В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границ. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. Республиканцы (контролируют палату представителей США, а демократы — сенат) также настаивают на одновременном выделении средств для усиления защиты американской границы с Мексикой.
Если Украина не получит дополнительную помощь, есть большой риск того, что она проиграет в конфликте с Россией, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря.
Власти Росссии осуждают поставки Украине оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.