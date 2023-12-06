 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден назвал «абсолютным сумасшествием» несогласование помощи Украине

Байден: несогласование в США помощи Украине было бы абсолютным сумасшествием
Сюжет
Военная операция на Украине
Отказ от помощи Украине противоречит интересам США, заявил американский президент Джо Байден. Неспособность поддержать Киев он назвал абсолютным сумасшествием
Фото: Michael Reynolds / Pool / ТАСС
Фото: Michael Reynolds / Pool / ТАСС

Для США будет «абсолютным безумием» не согласовать дополнительное финансирование помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден, его цитирует The New York Times.

«Неспособность поддержать Украину — это абсолютное безумие <...> Это противоречит интересам США», — сказал он.

Перспективу прекращения помощи Киеву американский президент счел неправильной. Он заверил, что власти США в конечном итоге согласуют финансирование для Украины.

Глава офиса Зеленского сообщил о большом риске поражения Украины
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Американский министр финансов Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.

«Я разговаривала с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, они это понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить <...> ее необходимым финансированием», — сказала она.

Зеленский в последнюю минуту отменил выступление в сенате США
Политика
Владимир Зеленский

Программа развития РБК Pro Лидерство: как управлять командой и расти вместе с ней

В Белом доме и Пентагоне не раз заявляли, что средства на помощь Киеву почти исчерпаны. Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон исчерпал 97% выделенного на эти цели объема финансирования. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупреждала палаты конгресса, что средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине закончатся у США до конца 2023 года без одобрения запроса администрации Байдена на дополнительное финансирование.

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границ. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. Республиканцы (контролируют палату представителей США, а демократы — сенат) также настаивают на одновременном выделении средств для усиления защиты американской границы с Мексикой.

Если Украина не получит дополнительную помощь, есть большой риск того, что она проиграет в конфликте с Россией, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря. 

Власти Росссии осуждают поставки Украине оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден США Украина военная помощь
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Глава Минобороны Германии отказался считать страну союзницей Украины
Политика
Сенатор объяснил уход республиканцев с брифинга о помощи Украине
Политика
Госдеп заявил о достижении «дна бочки» в оказании военной помощи Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 08:01
Владелец JBL проиграл суд производителю колонок «Урал» Технологии и медиа, 08:00
Эксперты назвали симптомы заражения инфекцией, которую выявили в России Общество, 07:47
Курс доллара впервые с 3 ноября превысил ₽93 Инвестиции, 07:46
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Байден назвал «абсолютным сумасшествием» несогласование помощи Украине Политика, 07:11
Власти задумались о льготах для бизнеса из-за роста ключевой ставки Экономика, 07:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Возила в Москву латекс и ксероксы: история первой миллиардерши Вьетнама Pro, 07:00
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:55
Зеленский примет участие в онлайн-саммите G7 Политика, 06:55
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20
Глава Минобороны Германии отказался считать страну союзницей Украины Политика, 06:04
«Ведомости» узнали о предложении национализировать «Балтику» Бизнес, 05:45
Синоптик предупредил о «посинении» регионов России от холода Общество, 05:45