Байден назвал «абсолютным сумасшествием» несогласование помощи Украине

Байден: несогласование в США помощи Украине было бы абсолютным сумасшествием

Отказ от помощи Украине противоречит интересам США, заявил американский президент Джо Байден. Неспособность поддержать Киев он назвал абсолютным сумасшествием

Фото: Michael Reynolds / Pool / ТАСС

Для США будет «абсолютным безумием» не согласовать дополнительное финансирование помощи Украине, заявил американский президент Джо Байден, его цитирует The New York Times.

«Неспособность поддержать Украину — это абсолютное безумие <...> Это противоречит интересам США», — сказал он.

Перспективу прекращения помощи Киеву американский президент счел неправильной. Он заверил, что власти США в конечном итоге согласуют финансирование для Украины.

Американский министр финансов Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила, что США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.

«Я разговаривала с членами Конгресса, с моими коллегами. Я думаю, они это понимают, что это тяжелая ситуация, и мы можем взять на себя ответственность за поражение Украины, если нам не удастся обеспечить <...> ее необходимым финансированием», — сказала она.

В Белом доме и Пентагоне не раз заявляли, что средства на помощь Киеву почти исчерпаны. Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон исчерпал 97% выделенного на эти цели объема финансирования. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупреждала палаты конгресса, что средства для поставки оружия и оказания военной помощи Украине закончатся у США до конца 2023 года без одобрения запроса администрации Байдена на дополнительное финансирование.

В октябре президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых более $61 млрд предназначены для Украины, а остальное — на помощь Израилю, Тайваню и защиту границ. Инициативу не одобрили из-за предложения законодателей разделить помощь Киеву и Тель-Авиву. Республиканцы (контролируют палату представителей США, а демократы — сенат) также настаивают на одновременном выделении средств для усиления защиты американской границы с Мексикой.

Если Украина не получит дополнительную помощь, есть большой риск того, что она проиграет в конфликте с Россией, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в начале декабря.

Власти Росссии осуждают поставки Украине оружия и военной техники. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют урегулированию конфликта.