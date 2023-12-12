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Военная операция на Украине ,  
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Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине

Конгресс США не запланировал рассмотрение запроса о помощи Украине
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Военная операция на Украине

Палата представителей конгресса США не включила в свое расписание перед каникулами рассмотрение запроса Белого дома о предоставлении Украине нового пакета помощи. Это следует из расписания законодательного органа, опубликованного на сайте лидера большинства в палате Стивена Скэлиса.

Палата представителей уйдет на рождественские и новогодние каникулы 15 декабря, они продлятся до 9 января. Каникулы у сената продлятся до 8 января. До 15 декабря запланированы ряд слушаний. В частности, один из комитетов палаты представителей рассмотрит вопросы конкуренции США с Китаем. Обсуждение выделения средств Киеву в расписании не значится.

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Ллойд Остин

В США с 11 декабря находится с официальным визитом президент Украины Владимир Зеленский. В Вашингтоне он уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином, председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном, а также директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. На 12 декабря запланированы переговоры Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Среди ключевых тем на переговорах в офисе украинского лидера назвали «продолжение сотрудничества Украины и США в военной сфере, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координацию усилий двух государств в следующем году».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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