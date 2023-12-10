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Политика ,  
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В Британии составили «макаронный заговор» для возвращения Джонсона

DM: тори составляют «макаронный заговор» для возвращения Джонсона в премьеры
Среди британских тори зреет заговор против премьера Риши Сунака из-за снижающихся рейтингов, на его место прочат экс-премьера Бориса Джонсона. Прощальную фразу Джонсона в 2022 году некоторые восприняли как намек на возвращение
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Maja Smiejkowska / Reuters)

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон может снова возглавить правительство в результате «удивительных планов», которые вынашивают депутаты от Консервативной партии (тори), пишет таблоид The Daily Mail.

Недовольные нынешним премьером Риши Сунаком парламентарии обсудили свои планы в итальянской закусочной Giovanni's, уточнило издание и назвало эту группу тори «макаронными заговорщиками». Они полагают, что только возвращение Джонсона поможет партии победить на следующих выборах, и планируют усилить давление на премьера, сохраняющееся после недавних отставок двух министров — главы МВД Суэллы Браверман и министра иммиграции Роберта Дженрика. Ситуация, согласно их планам, будет превращена в «рождественский календарь дерьма» для премьер-министра.

Два министра покинули свои посты в результате скандала с законом о предоставлении убежища беженцам из Руанды. Во вторник, 12 декабря, состоится рассмотрение палатой общин нового законопроекта по этому вопросу, его продвигает Сунак. Документ предусматривает, что просителей убежища, прибывших в Великобританию незаконно, будут отправлять обратно в Руанду. Однако в юридическом департаменте правительства отметили, что Европейский суд по правам человека может заблокировать эту инициативу. Источники Financial Times оценили вероятность успеха усилий Сунака как «в лучшем случае 50%».

Однако Джонсон не является депутатом, это стало проблемой для «заговорщиков». «Если бы Борис все еще был в палате общин, Риши бы освободили от поста к Рождеству и [Джонсон] вернулся бы на Даунинг-стрит к Новому году. Мы не просто наблюдаем поражение на всеобщих выборах — мы сталкиваемся с экзистенциальным кризисом», — рассказал один из источников газеты.

Сторонники Джонсона выдвинули несколько идей, как можно вернуть политика в число депутатов, а один из них заметил, что «не существует правила, согласно которому премьер-министр должен быть депутатом». «Поэтому план будет таким: мы назначим временного премьер-министра, добьемся избрания Бориса лидером, а затем, если мы выиграем выборы, он возвращается на Даунинг-стрит», — пояснил он.

Джонсон покинул пост премьера Великобритании в прошлом сентябре после череды отставок министров, этот процесс запустил нынешний премьер Риши Сунак, который тогда возглавлял казначейство. «Как Цинциннат, я возвращаюсь к своему плугу», — сказал тогда Джонсон на прощание.

Согласно легенде, Цинциннат был назначен в 458 году до н.э. на должность римского диктатора, чтобы спасти город от нашествия, после выполнения этой задачи он оставил должность и вернулся к сельскому хозяйству, но в 439 году до н.э. его призвали вновь. Некоторые политологи предположили, что так Джонсон намекнул на скорое возвращение в политику.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Борис Джонсон Великобритания тори Консервативная партия Риши Сунак
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года

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