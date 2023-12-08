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Военная операция на Украине ,  
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Reuters назвал уступки Байдена ради согласия конгресса помочь Украине

Reuters: Белый дом прорабатывает уступки конгрессу ради помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Белый дом может согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения и ужесточение процедуры проверок беженцев — чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины. Байден обвинил их в выяснении, кто настойчивее
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Администрация президента США рассматривает возможность уступок по миграционной политике ради согласия конгрессменов-республиканцев одобрить выделение Украине военной помощи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Белый дом готов пойти на ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища, согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения на всей территории страны (сейчас действует только на границе), а также может в той или иной форме согласиться, чтобы просителям, прибывшим через третьи страны на пути в США, отказывали в убежище.

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Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

Сенаторами из обеих партий, работающими над соглашением, обсуждается и введение численного ограничения на прошения о предоставлении убежища, однако позиция президента Джо Байдена по этой идее не ясна, сообщил источник Reuters.

Сделка должна сократить масштабы нелегальной миграции как минимум вдвое, и пока неизвестно, удастся ли согласовать соглашение до Рождества (25 декабря. — РБК), рассказал агентству сенатор-республиканец Том Тиллис, входящий в двухпартийную группу. «Нам предстоит еще много работы», — добавил конгрессмен.

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В сенате США накануне прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 — отдал голос «против». Республиканцы требуют увязать пакеты помощи зарубежным странам с ужесточением миграционного законодательства.

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Байден возмутился позицией республиканцев и заявил, что те играют с нацбезопасностью США, выясняя, кто настойчивее. «Это слишком серьезно. И, как я уже сказал, я готов пойти на значительные компромиссы по вопросу границы», — сказал он. Президент США призвал «не дать Путину победить» и не обеспечивать его «шикарнейшим подарком».

У руководства США осталось средств для помощи Украине, которых хватит на несколько недель, оценивают в Белом доме. «Нет волшебного денежного горшка, в который мы могли бы залезть, и который мы прятали в углу», — подчеркнул советник президента Джейк Салливан. В Киеве предупредили, что если поддержка одобрена не будет, «наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну».

Российская сторона требует перестать оказывать военную поддержку Украине. Кремль полагает, что США со временем все же согласуют помощь Киеву.

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Украина Белый дом Конгресс США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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