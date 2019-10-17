Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Летом близкие к администрации президента собеседники РБК рассказывали, что Левинталь входит в число губернаторов, отставка которых обсуждается в Кремле.

Один из кандидатов на смену Левинталю — сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн, сказали РБК источник, близкий к администрации президента, и собеседник в аппарате Совета Федерации. С сенатором уже обсуждали его приход в регион, добавили оба собеседника РБК. Гольдштейн отказался комментировать эту информацию РБК. О том, что Гольдштейн рассматривается в качестве нового губернатора, сообщали также источники «Коммерсанта».

Левинталь, комментируя 11 октября возможность своей отставки, заявлял: «Может быть, когда-то я и уйду в отставку, но точно не сейчас. Для начала нужно решить множество вопросов — с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка, с запуском отопительного сезона. Работы много, и думать об отставке некогда».

В отношении Левинталя совпали два фактора, считает политолог Виталий Иванов. С одной стороны, это тот случай, когда из хорошего регионального управленца — зампреда правительства Хабаровского края по экономическим вопросам, которым был Левинталь до назначения на должность врио главы области, не получилось первое лицо региона, считает эксперт. С другой стороны, ЕАО — депрессивный регион, в котором стать хорошим губернатором очень сложно, продолжает Иванов.

В Еврейской автономной области, по его мнению, в следующем году предстоит непростая избирательная кампания, «особенно если в губернаторы выдвинется зять Сергея Фургала (губернатор соседнего Хабаровского края. — РБК) Иван Пиляев». Представляющий ЛДПР Фургал популярен в Хабаровском крае, что может сказаться и на результатах губернаторских выборов в ЕАО, поскольку область «во всех смыслах зависит» от соседнего региона, поясняет Иванов.

Иван Пиляев с 2018 года является и.о. координатора регионального отделения ЛДПР в ЕАО. Он стал депутатом Государственной думы в этом году, победив на сентябрьских довыборах в Хабаровском крае коммуниста Николая Платошкина и певицу Вику Цыганову, которую выдвигала «Единая Россия».

«ЕАО — очень маленький субъект, который вторичен по отношению к соседним регионам. Многие уезжают из ЕАО в соседние субъекты, соответственно, кадровый потенциал в регионе сильно ослаблен, и с этой точки зрения государству там тяжело», — отмечает политолог Глеб Кузнецов.

Левинталь, по его словам, честно отработал свой срок: «У него были очевидные успехи. Но регион крайне тяжелый. Сам Левинталь немолод. Если он уйдет, я бы это охарактеризовал не как «отставили», а как «закончился контракт», — подчеркивает эксперт.