Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 64,35 (+0,09) Quote, 16 окт, 12:24
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 71,05 (+0,2) Quote, 16 окт, 12:24
Сенаторы из-за тарифов ЖКХ выступили против «налога Чубайса» Общество, 07:45 Татьяна Бокальчук — РБК: «Любой кризис скрывает в себе точку роста» Бизнес, 07:30 СМИ сообщили о созданной для контроля Черного моря украинской ракете Политика, 07:27 Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку Политика, 07:00 Одного из крупнейших издателей учебников выставили на продажу Бизнес, 06:52 Ученый сообщила об опасности глобального потепления для городов России Общество, 06:42 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 06:38 В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда Экономика, 06:20 Пять человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах Общество, 06:17 Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями Политика, 05:47 Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД Бизнес, 05:28 Число жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 77 Общество, 05:15 Экс-спикер Рады обвинил Запад в давлении на Зеленского Политика, 04:59 Шайба Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Торонто» Спорт, 04:55
Отставки губернаторов ,  
0 
Губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Александр Левинталь уйдет в отставку в рамках осенней ротации глав регионов. Соответствующее решение уже принято, рассказали источники РБК
Александр Левинталь (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента России.

У Левинталя стабильно низкие рейтинги поддержки населения, пояснил один из источников РБК. По словам другого близкого к администрации президента источника, в силу депрессивности ЕАО как региона низкие рейтинги губернаторов — обычная для области история, но оставить Левинталя на посту для Кремля означало бы показать, что «пусть там все умирает и дальше». Сам губернатор тоже не рвался на новый срок, утверждает собеседник РБК.

Полномочия 61-летнего Левинталя истекают в 2020 году, он дорабатывает свой первый срок.

Закрытые опросы для администрации президента давно показывают негативное отношение жителей региона ЕАО к главе региона. По итогам весенних опросов Левинталь вошел в десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей, сообщал РБК. Из этой десятки в отставку уже отправлены семеро, трое — Левинталь, Сергей Гапликов (Коми) и Игорь Орлов (Архангельская область) — на сегодняшний день продолжают занимать свои посты. Но Орлов тоже уйдет в рамках предстоящей ротации губернаторов, ранее говорили источники РБК.

По данным этих же опросов, Левинталь входил в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия граждан.

Летом близкие к администрации президента собеседники РБК рассказывали, что Левинталь входит в число губернаторов, отставка которых обсуждается в Кремле.

Один из кандидатов на смену Левинталю — сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн, сказали РБК источник, близкий к администрации президента, и собеседник в аппарате Совета Федерации. С сенатором уже обсуждали его приход в регион, добавили оба собеседника РБК. Гольдштейн отказался комментировать эту информацию РБК. О том, что Гольдштейн рассматривается в качестве нового губернатора, сообщали также источники «Коммерсанта».

Левинталь, комментируя 11 октября возможность своей отставки, заявлял: «Может быть, когда-то я и уйду в отставку, но точно не сейчас. Для начала нужно решить множество вопросов — с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка, с запуском отопительного сезона. Работы много, и думать об отставке некогда».

В отношении Левинталя совпали два фактора, считает политолог Виталий Иванов. С одной стороны, это тот случай, когда из хорошего регионального управленца — зампреда правительства Хабаровского края по экономическим вопросам, которым был Левинталь до назначения на должность врио главы области, не получилось первое лицо региона, считает эксперт. С другой стороны, ЕАО — депрессивный регион, в котором стать хорошим губернатором очень сложно, продолжает Иванов.

В Еврейской автономной области, по его мнению, в следующем году предстоит непростая избирательная кампания, «особенно если в губернаторы выдвинется зять Сергея Фургала (губернатор соседнего Хабаровского края. — РБК) Иван Пиляев». Представляющий ЛДПР Фургал популярен в Хабаровском крае, что может сказаться и на результатах губернаторских выборов в ЕАО, поскольку область «во всех смыслах зависит» от соседнего региона, поясняет Иванов.

Иван Пиляев с 2018 года является и.о. координатора регионального отделения ЛДПР в ЕАО. Он стал депутатом Государственной думы в этом году, победив на сентябрьских довыборах в Хабаровском крае коммуниста Николая Платошкина и певицу Вику Цыганову, которую выдвигала «Единая Россия».

«ЕАО — очень маленький субъект, который вторичен по отношению к соседним регионам. Многие уезжают из ЕАО в соседние субъекты, соответственно, кадровый потенциал в регионе сильно ослаблен, и с этой точки зрения государству там тяжело», — отмечает политолог Глеб Кузнецов.

Левинталь, по его словам, честно отработал свой срок: «У него были очевидные успехи. Но регион крайне тяжелый. Сам Левинталь немолод. Если он уйдет, я бы это охарактеризовал не как «отставили», а как «закончился контракт», — подчеркивает эксперт.

Еврейская АО находится на 58-м месте (из всех 85 регионов) по абсолютному уровню среднедушевых денежных доходов: люди там живут в среднем на 23,8 тыс. руб. в месяц, следует из данных Росстата за 2018 год. Соотношение доходов и прожиточного минимума в области находится на уровне около 185,2% (в целом по России — 320,9%).

Прожиточный минимум в регионе равен 12,8 тыс. руб., и четверть жителей Еврейской АО (24,6%) живут на доходы ниже черты бедности, установленной в регионе. Уровень бедности в Еврейской АО один из самых высоких по стране. В целом по России уровень бедности по итогам 2018 года составил 12,9% населения.

В Еврейской АО по состоянию на 1 января 2019 года живут около 159,9 тыс. человек, и демографическая ситуация остается сложной. Рождаемость сокращается (за январь—август 2019 года число рождений сократилось на 4%), а смертность растет (+0,3%), из-за чего в области фиксируется естественная убыль населения (за восемь месяцев текущего года она составила 330 человек).

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
При участии: Юлия Старостина
Теги: Игорь Орлов, Сергей Гапликов, Еврейская автономная область, отставка
Материалы по теме
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
Политика
Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter