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Отставки губернаторов ,  
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Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уйдет в отставку в рамках предстоящей ротации глав регионов. Покинуть свой пост может и губернатор Ростовской области Василий Голубев, утверждают источники РБК
Игорь Орлов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Кандидатов на выход все больше

Глава Архангельской области Игорь Орлов покинет свой пост в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента. Плановую замену губернаторов Кремль проводит дважды в год — осенью и весной.

Орлов будет не единственным главой региона, который покинет свой пост. Ранее источники РБК рассказывали о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, сказали два близких к администрации президента собеседника РБК. За последние несколько лет произошел развал целого ряда предприятий, которые были локомотивами региона, пояснил один из источников РБК.

Обсуждается также возможность отставки еще нескольких губернаторов — Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Александра Левинталя (Еврейская автономная область), Сергея Гапликова (Коми), но решений нет, сообщили три источника, близких к Кремлю. Полномочия Гапликова истекают в 2021 году, остальных — в 2020 году.

У Орлова много проблем

Игорь Орлов стал губернатором в 2012 году, до возвращения прямых выборов глав регионов. В 2015-м досрочно подал в отставку с тем, чтобы избраться на новый срок уже на прямых выборах. Победил в первом туре, набрав 53% голосов.

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Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК. С октября по март оценки деятельности Орлова жителями региона снизились на 18 процентных пунктов. По итогам мартовских опросов глава Архангельской области занял третье место среди губернаторов, замены которых жители хотят больше всего, и четвертое — по уровню недоверия граждан.

Источники, знакомые с выводами соцопросов, рассказывали РБК, что на показателях Орлова сказывается негативное отношение жителей региона к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес. Предполагалось, что в Архангельскую область будут вывозиться отходы из Москвы.

Подготовка к строительству началась в 2018 году и вызвала протесты. 16 мая на форуме ОНФ на тему строительства полигона высказался президент Владимир Путин. Такого рода решения не могут приниматься без учета мнения людей, заявил он, пообещав поговорить как с Игорем Орловым, так и с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Причина, по которой губернатор Архангельской области уходит в отставку, — не в мусоре, а в провале выстроенной им системы управления, говорит один из собеседников, близких к администрации президента. У Орлова высокий антирейтинг, в элитах «раздрай», регион близок к потере управления, добавляет он.

У губернатора Архангельской области истекает срок полномочий, соответственно, ключевой вопрос для власти — избираем он или нет, говорит политолог Виталий Иванов. «Ответ однозначен — Орлов неизбираем. Шиес обнулил все», — подчеркивает эксперт. В губернаторы Орлов попал достаточно случайно, продолжает Иванов: «Искали сменщика предыдущему губернатору Илье Михальчуку, и Орлов, который тогда находился без работы, был первым, кто не отказался».

Проблемы остаются преемникам

Но сейчас гораздо интереснее не уход Орлова, а то, как будут избирать его преемника, считает Иванов. «Вряд ли он сможет выступить против строительства полигона. Но и выступить «за» тоже будет сложно», — говорит эксперт.

Что касается возможных отставок губернаторов Ростовской и Костромской областей, а также Еврейской автономной области, то все они находятся в зоне риска в силу возраста, считает Иванов. Есть тенденция на замену глав регионов, которые приближаются к 60-летнему возрасту или уже достигли его, уточняет эксперт. Александру Левинталю сейчас 60 лет, Василию Голубеву — 62 года,

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Кроме того, у ростовского губернатора сложные отношения с силовиками, а на ЕАО негативно влияет ситуация в соседнем Хабаровском крае. «Сам факт, что там избрали губернатором представителя оппозиции (Сергея Фургала из ЛДПР. — РБК) оказывает воздействие на рост протестной активности в Еврейской автономной области», — считает Иванов.

Отставка губернатора Архангельской области весьма вероятна, а ситуация со строительством мусорного полигона Шиес — только триггер резкого ослабления его влияния, полагает политолог Дмитрий Орлов. У губернатора невысокий рейтинг, значительные проблемы во взаимоотношениях с элитами, а эффективность системы управления в регионе откровенно невысока, констатирует эксперт.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Архангельская область, Ростовская область, Игорь Орлов, Василий Голубев ..., отставки
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