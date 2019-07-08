Попавший в пятерку антирейтинга архангельский губернатор уйдет в отставку

У Орлова много проблем

Игорь Орлов стал губернатором в 2012 году, до возвращения прямых выборов глав регионов. В 2015-м досрочно подал в отставку с тем, чтобы избраться на новый срок уже на прямых выборах. Победил в первом туре, набрав 53% голосов.

Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента в октябре-ноябре 2018 года и в марте 2019-го, Орлов входит в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения, ранее сообщал РБК. С октября по март оценки деятельности Орлова жителями региона снизились на 18 процентных пунктов. По итогам мартовских опросов глава Архангельской области занял третье место среди губернаторов, замены которых жители хотят больше всего, и четвертое — по уровню недоверия граждан.

Источники, знакомые с выводами соцопросов, рассказывали РБК, что на показателях Орлова сказывается негативное отношение жителей региона к строительству полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес. Предполагалось, что в Архангельскую область будут вывозиться отходы из Москвы.

Подготовка к строительству началась в 2018 году и вызвала протесты. 16 мая на форуме ОНФ на тему строительства полигона высказался президент Владимир Путин. Такого рода решения не могут приниматься без учета мнения людей, заявил он, пообещав поговорить как с Игорем Орловым, так и с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Причина, по которой губернатор Архангельской области уходит в отставку, — не в мусоре, а в провале выстроенной им системы управления, говорит один из собеседников, близких к администрации президента. У Орлова высокий антирейтинг, в элитах «раздрай», регион близок к потере управления, добавляет он.

У губернатора Архангельской области истекает срок полномочий, соответственно, ключевой вопрос для власти — избираем он или нет, говорит политолог Виталий Иванов. «Ответ однозначен — Орлов неизбираем. Шиес обнулил все», — подчеркивает эксперт. В губернаторы Орлов попал достаточно случайно, продолжает Иванов: «Искали сменщика предыдущему губернатору Илье Михальчуку, и Орлов, который тогда находился без работы, был первым, кто не отказался».

Проблемы остаются преемникам

Но сейчас гораздо интереснее не уход Орлова, а то, как будут избирать его преемника, считает Иванов. «Вряд ли он сможет выступить против строительства полигона. Но и выступить «за» тоже будет сложно», — говорит эксперт.

Что касается возможных отставок губернаторов Ростовской и Костромской областей, а также Еврейской автономной области, то все они находятся в зоне риска в силу возраста, считает Иванов. Есть тенденция на замену глав регионов, которые приближаются к 60-летнему возрасту или уже достигли его, уточняет эксперт. Александру Левинталю сейчас 60 лет, Василию Голубеву — 62 года,

Кроме того, у ростовского губернатора сложные отношения с силовиками, а на ЕАО негативно влияет ситуация в соседнем Хабаровском крае. «Сам факт, что там избрали губернатором представителя оппозиции (Сергея Фургала из ЛДПР. — РБК) оказывает воздействие на рост протестной активности в Еврейской автономной области», — считает Иванов.

Отставка губернатора Архангельской области весьма вероятна, а ситуация со строительством мусорного полигона Шиес — только триггер резкого ослабления его влияния, полагает политолог Дмитрий Орлов. У губернатора невысокий рейтинг, значительные проблемы во взаимоотношениях с элитами, а эффективность системы управления в регионе откровенно невысока, констатирует эксперт.