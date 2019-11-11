Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов. Он отметил, что на этот показатель могут влиять публикации СМИ, а также использование паводка, который произошел этим летом, в политических целях.

«Регион в этом году столкнулся с очень масштабным бедствием. Подобного не было в нашей истории. Пострадали десятки тысяч человек и, естественно, при таких масштабах будут недовольные. И не один, и не два. Но это все равно частные случаи, которые некоторые журналисты пытаются выдавать за общую картину. Очень печально, что эта трагедия начинает использоваться в политических целях», — сказал Левченко.

В конце июня после сильных дождей в Иркутской области произошел паводок, затопило более сотни населенных пунктов, 25 человек погибли. МЧС оценило ущерб в 29 млрд руб.

Он отметил, что в Иркутской области, «как и во всей стране», есть проблемы, но властям приходится работать в условиях атаки, в том числе со стороны федеральных СМИ. Левченко связывает подобную активность с предстоящими выборами губернатора. «Я всегда хорошо относился к критике власти. Считал и считаю, что критика — это лучший помощник, который заставляет чиновников лучше работать. Но сейчас вместо конструктивной критики идет либо откровенная ложь, либо чьи-то домыслы выдаются за истину в последней инстанции», — добавил он.