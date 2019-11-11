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Глава Иркутской области объяснил данные о низком доверии граждан

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил РБК, что ему сейчас не очень интересно, какое место он занял в кремлевском рейтинге доверия главам регионов. Он отметил, что на этот показатель могут влиять публикации СМИ, а также использование паводка, который произошел этим летом, в политических целях.

«Регион в этом году столкнулся с очень масштабным бедствием. Подобного не было в нашей истории. Пострадали десятки тысяч человек и, естественно, при таких масштабах будут недовольные. И не один, и не два. Но это все равно частные случаи, которые некоторые журналисты пытаются выдавать за общую картину. Очень печально, что эта трагедия начинает использоваться в политических целях», — сказал Левченко.

В конце июня после сильных дождей в Иркутской области произошел паводок, затопило более сотни населенных пунктов, 25 человек погибли. МЧС оценило ущерб в 29 млрд руб.

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Он отметил, что в Иркутской области, «как и во всей стране», есть проблемы, но властям приходится работать в условиях атаки, в том числе со стороны федеральных СМИ. Левченко связывает подобную активность с предстоящими выборами губернатора. «Я всегда хорошо относился к критике власти. Считал и считаю, что критика — это лучший помощник, который заставляет чиновников лучше работать. Но сейчас вместо конструктивной критики идет либо откровенная ложь, либо чьи-то домыслы выдаются за истину в последней инстанции», — добавил он.

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Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

По его словам, сейчас важнее решить проблемы людей, «без пиара и без политики», а рейтинг «может подождать». «Через 11 месяцев народ сам рассудит, кто прав, кто виноват», — сказал он.

Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов заявил, что регион прекратили приглашать на семинары Кремля для вице-губернаторов по внутренней политике. «Сложно комментировать KPI, поскольку до нас информация никакая не доводилась. Честно говоря, не знаю, с чем это связано», — сказал он.

По данным источников РБК, Иркутская область вошла в число аутсайдеров по уровню доверия губернаторам. Так, рейтинг доверия Левченко составил минус 27 п.п. Итоги выполнения KPI по выборам, доверию президента главам регионов подвели на семинаре для вице-губернаторов.

Теги: Иркутская область, губернатор, рейтинг
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