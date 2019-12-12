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Политика ,  
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Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина
Сотрудники посольства ФРГ должны будут покинуть Россию в течение семи суток. Такое решение Москва приняла после того, как Берлин объявил персонами нон грата двоих россиян

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа. Дипломаты должны покинуть страну в течение двух суток.

Ранее в МИД вызвали посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и выразили протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Берлине. Главе дипмиссии вручили соответствующую ноту.

Власти Германии объявили о высылке российских дипломатов 4 декабря. Такое решение было принято в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии. По данным немецкого МИДа, российские власти недостаточно содействовали в расследовании. Журнал Spiegel назвал объявленных персонами нон грата лиц сотрудниками российской разведки.

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Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Убийство произошло в берлинском районе Моабит 23 августа. По данным полиции, к гражданину Грузии подъехал некто на велосипеде и несколько раз выстрелил в него. 40-летний мужчина, которого немецкая прокуратура называет Торнике К., скончался на месте. Стрелявший скрылся, но впоследствии его задержали.

В совместном расследовании The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bellingcat и Spiegel говорилось, что убитый — Зелимхан Хангошвили, участвовавший во Второй чеченской войне. По словам его брата Зураба, попытки покушения на Зелимхана предпринимались и ранее, в частности в 2015 году. Как заявили в прокуратуре Германии, Москва подозревала убитого в участии в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ».

Как следует из материала The Insider, Bellibgcat и Spiegel, подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами. В Германию он приехал по поддельному загранпаспорту на имя Вадима Соколова. Журналисты назвали его гражданином России Андреем Красиковым, который, по их данным, какое-то время находился в федеральном и международном розыске, но при этом мог быть связан с российскими властями.

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Генпрокуратура ФРГ заподозрила Россию в причастности к убийству в Берлине

В российском МИДе эти данные назвали домыслами. Высылку дипломатов Москва посчитала недружественным и безосновательным шагом.

Президент Владимир Путин, комментируя убийство Хангошвили, назвал его сепаратистом, участвовавшим в боевых действиях, и «жестким и кровавым человеком», который организовал один из взрывов в метро Москвы. О каком именно теракте шла речь, российский лидер не пояснил.

Теги: МИД, Германия, дипломаты
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