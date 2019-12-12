Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Сотрудники посольства ФРГ должны будут покинуть Россию в течение семи суток. Такое решение Москва приняла после того, как Берлин объявил персонами нон грата двоих россиян

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа. Дипломаты должны покинуть страну в течение двух суток.

Ранее в МИД вызвали посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и выразили протест в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства в Берлине. Главе дипмиссии вручили соответствующую ноту.

Власти Германии объявили о высылке российских дипломатов 4 декабря. Такое решение было принято в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии. По данным немецкого МИДа, российские власти недостаточно содействовали в расследовании. Журнал Spiegel назвал объявленных персонами нон грата лиц сотрудниками российской разведки.

Убийство произошло в берлинском районе Моабит 23 августа. По данным полиции, к гражданину Грузии подъехал некто на велосипеде и несколько раз выстрелил в него. 40-летний мужчина, которого немецкая прокуратура называет Торнике К., скончался на месте. Стрелявший скрылся, но впоследствии его задержали.