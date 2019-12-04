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Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Германии
ФРГ объявила о высылке из-за дела об убийстве гражданина Грузии. В Германии считают, что преступление могло быть выполнено по заказу российских властей. «Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — заявили в МИДе

Москва рассматривает как недружественную и безосновательную меру решение властей ФРГ выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что в связи со сложившейся ситуацией страна будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер.

«Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — отметили в МИДе, комментируя заявление немецких коллег о том, что двое российских дипломатов будут высланы из ФРГ в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

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Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Германия объявила двоих сотрудников российского посольства персонами нон-грата днем 4 декабря. Таким образом, дипломаты будут высланы из страны. В МИД ФРГ пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в столице Германии. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что есть достаточные основания полагать, что убийство могло быть выполнено по заказу госорганов России или Чечни.

Гражданин Грузии был застрелен в берлинском районе Моабит в августе. Подозреваемым в преступлении оказался 49-летний россиянин, который был задержан полицией. По версии правоохранительных органов, гражданин России, передвигаясь на велосипеде, застрелил Зелимхана Хангошвили.

В совместном расследовании изданий Der Spiegel и The Insider, а также международной группой расследователей Bеllingcat говорилось, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а убитый до переезда в Германию работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. Расследователи предположили о существовании связи между этим убийством и военной операцией в ущелье Лопота в 2012 году, в ходе которой грузинский спецназ преследовал дагестанских боевиков.

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WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В российском МИДе назвали это расследование домыслами. «С учетом появившихся в зарубежных СМИ домыслов по этому сюжету, включая публикации германского издания «Шпигель Онлайн» от 30 августа, призываем воздерживаться от скоропалительных выводов до окончания расследования, которое находится в самой начальной стадии», — заявили РБК дипломаты.

3 декабря The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура Германии склоняется к тому, что убийство Хангошвили может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, занимающемуся расследованиями, связанными с национальной безопасностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенным предположением данные о возможной связи с российскими властями лица, подозреваемого в совершении убийства в Берлине. «Нет, я не думаю. Там серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям?..» — вопросил он. По словам Пескова, публикация WSJ не сможет омрачить встречу Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая намечена на 9 декабря.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Германия, высылка дипломатов, ответные меры
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