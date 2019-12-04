Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Германии

ФРГ объявила о высылке из-за дела об убийстве гражданина Грузии. В Германии считают, что преступление могло быть выполнено по заказу российских властей. «Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — заявили в МИДе

Москва рассматривает как недружественную и безосновательную меру решение властей ФРГ выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, поступившем в РБК.

В ведомстве отметили, что в связи со сложившейся ситуацией страна будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер.

«Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — отметили в МИДе, комментируя заявление немецких коллег о том, что двое российских дипломатов будут высланы из ФРГ в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Германия объявила двоих сотрудников российского посольства персонами нон-грата днем 4 декабря. Таким образом, дипломаты будут высланы из страны. В МИД ФРГ пояснили, что это решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в столице Германии. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что есть достаточные основания полагать, что убийство могло быть выполнено по заказу госорганов России или Чечни.