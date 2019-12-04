Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
«Второй финтех»: почему EdTech интересен инвесторам и стартаперам Pro, 15:40 «Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами Дзюбы Спорт, 15:39 СК показал видео осмотра поврежденного взрывом газа дома под Белгородом Общество, 15:37 ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Общество, 15:35 Как автотрасса «Нева» повлияет на экономику Тверской области Партнерский материал, 15:27 США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной» Общество, 15:25 Американский публицист предсказал «конец России как космической державы» Политика, 15:18 «Россия 1» сохранила лидерство по аудитории среди вещателей Технологии и медиа, 15:01 Мы делили апельсин: какую пользу несет фудшеринг обществу Тренды, 14:59 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:58 Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций Бизнес, 14:58 Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже Общество, 14:56 Золото-2020: сколько будет стоить драгоценный металл в следующем году Quote, 14:54 Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Германии Политика, 14:52
Политика ,  
0 
Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине
В Германии утверждают, что есть достаточные основания полагать, что убийство гражданина Грузии в Берлине могло быть совершено по заказу властей России или Чечни
Посольство России в Берлине (Фото: Paul Zinken / DPA / ТАСС)

В Германии объявили персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, сообщается на сайте МИД Германии.

Такое решение министерство называет ответом Берлина на то, что российские власти, несмотря на запросы с немецкой стороны, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.

В Берлине отметили, что подобные меры прописаны в ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Согласно документу, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата, это лицо должны будут отозвать из представительства.

В МИД отметили, что 4 декабря расследование перешло к генпрокурору, поскольку есть свидетельства того, что преступление было «осуществлено или заказано органами Российской Федерации или Чеченской Республики».

Журнал Spiegel пишет, что объявленные персонами нон-грата дипломаты являются агентами российской разведки, они должны покинуть Германию в течение семи дней.

МИД России заявил, что Москва рассматривает решение о высылке дипломатов как безосновательный и недружественный шаг, в связи с чем будут приняты ответные меры.

РБК направил запросы в посольство России в Берлине, а также пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову.

Политика
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Гражданина Грузии убили в Берлине 23 августа. По данным немецкой полиции, злоумышленник подъехал к нему на велосипеде и сделал несколько выстрелов, мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 49-летний россиянин. Издание Deutsche Welle писало, что погибший известен как Торнике К. или Зелимхан К.

В совместном расследовании Der Spiegel, The Insider и Bellingcat говорилось, что убитый — Зелимхан Хангошвили, участник второй чеченской войны. Его брат Зураб утверждал, что на Зелимхана совершали покушения и раньше.

В начале декабря источник The Wall Street Journal сообщил, что, по данным немецких следователей, подозреваемый в убийстве связан с российскими властями. Издание отмечало, что это может грозить Москве дипломатическими или иными санкциями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «серьезных подозрений нет и быть не может».

Автор: Константин Нагаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Германия, российские дипломаты
Материалы по теме
WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent
Экономика
Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter