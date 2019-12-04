Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

В Германии объявили персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, сообщается на сайте МИД Германии.
Такое решение министерство называет ответом Берлина на то, что российские власти, несмотря на запросы с немецкой стороны, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К.
В Берлине отметили, что подобные меры прописаны в ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Согласно документу, государство пребывания может в любое время объявить кого-либо из дипперсонала персоной нон-грата, это лицо должны будут отозвать из представительства.
В МИД отметили, что 4 декабря расследование перешло к генпрокурору, поскольку есть свидетельства того, что преступление было «осуществлено или заказано органами Российской Федерации или Чеченской Республики».
Журнал Spiegel пишет, что объявленные персонами нон-грата дипломаты являются агентами российской разведки, они должны покинуть Германию в течение семи дней.