Политика⁠,
0

Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине

Кремль рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп все еще готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов содействовать политическому и дипломатическому урегулированию украинской проблемы», — сказал Песков.

По его словам, Москва готова продвигаться в отношениях с Вашингтоном «так же быстро, как готова Америка».

«Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он уверен, что перед сторонами «открываются очень блестящие горизонты». «И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль», — добавил Песков.

Материал дополняется

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении российских санкций Политика, 22:21
ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек Общество, 22:19
Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине Политика, 22:18
Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта Политика, 22:11
Сборная России не смогла обыграть Перу, пропустив дальний удар в концовке Спорт, 22:07
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
В Москве женщина убила шестилетнего сына молотком и ножом Общество, 21:55
Сменивший экс-вратаря НХЛ внук Третьяка четырежды пропустил за 4 минуты Спорт, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Кто такой Тимур Миндич, из-за которого на Украине увольняют министров 21:38
Как Казахстан стал стратегическим партнером России наряду с КНР и Ираном Политика, 21:33
В Петербурге задержали главу пресс-службы управления МВД Политика, 21:30
Почти 40 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Перу Общество, 21:27
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23