Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине

Кремль рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп все еще готов содействовать урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN.

«Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов содействовать политическому и дипломатическому урегулированию украинской проблемы», — сказал Песков.

По его словам, Москва готова продвигаться в отношениях с Вашингтоном «так же быстро, как готова Америка».

«Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он уверен, что перед сторонами «открываются очень блестящие горизонты». «И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль», — добавил Песков.

Материал дополняется