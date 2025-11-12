 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

МИД Украины объяснил приостановку переговоров с Россией

Сюжет
Переговоры России и Украины
Переговоры Украины с Россией принесли ограниченные результаты, поскольку у российской делегации был «очень жесткий мандат», заявил Кислица. Москва неоднократно указывала на открытость к переговорному процессу с Киевом
Сергей Кислица
Сергей Кислица (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Возобновленные в 2025 году мирные переговоры между Россией и Украиной завершились без особого прогресса, поэтому их было решено приостановить, пишет The Times со ссылкой на замглавы украинского МИДа Сергея Кислицу.

Сам Кислица пояснил, что с российской делегацией нельзя было вести «творческие дискуссии». «У них очень жесткий мандат, и они должны отстаивать любые позиции, которые им были даны», — сказал Кислица.

Замминистра утверждает, что российская делегация хорошо знала биографию украинских переговорщиков и иногда намеренно «говорила провокационные вещи». По его мнению, таким образом российская сторона рассчитывала разозлить представителей украинской переговорной группы, чтобы потом обвинить их в срыве переговоров.

МИД заявил о «мяче на украинской стороне» по переговорам в Стамбуле
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«Необходимо выложить свои аргументы на стол, а затем другая сторона тоже представит свои аргументы. После необходимо понять, есть ли точки соприкосновения? Что является серой зоной? Какие аргументы совершенно неприемлемы? Мы так и не дошли до этого этапа», — сказал Кислица.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Россия и Украина приступили к переговорам об урегулировании в феврале 2022 года. Последняя очная встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле в марте. После этого стороны обсуждали условия прекращения конфликта по видеосвязи, а осенью переговоры были прекращены. В 2025 году делегации России и Украины вновь встретились в Стамбуле. На данный момент прошли три переговорных раунда: 16 мая, 2 июня и 23 июля.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Однако урегулированию препятствует позиция украинской стороны, а именно нежелание действовать «политико-дипломатическим путем», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Москва, в частности, предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Однако Киев так и не ответил на эту инициативу, рассказал Песков в сентябре.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Украина Россия переговоры мирное урегулирование

