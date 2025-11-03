Трамп пообещал завершить конфликт на Украине за пару месяцев

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что конфликт на Украине по-прежнему может быть урегулирован за «пару месяцев». Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Да, я думаю, что мы этого добьемся», — ответил Трамп на вопрос о том, может ли, по его мнению, конфликт быть завершен в течение «пары месяцев».

По мнению американского лидера, Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном. «Я думаю, он [президент России Владимир Путин] действительно хочет вести дела с США», — отметил Трамп.

Американский президент неоднократно подчеркивал, что может быстро завершить конфликт на Украине. Например, в ходе своей предвыборной кампании он утверждал, что у него получится урегулировать украинский кризис за сутки. Однако позже Трамп признал, что на это понадобится больше времени.

Трамп 25 октября заявил, что Москва хочет урегулировать украинский конфликт. На вопрос, опасается ли он, что введенные Вашингтоном санкции против России могут оказаться слишком жесткими, Трамп ответил отрицательно.

США 22 октября объявили о санкциях в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других компаний, где двум указанным принадлежит 50% и более. США объяснили эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Москва считает западные санкции незаконными и подчеркивает, что давить на Россию бесполезно.

После того, как Трамп отложил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, в Кремле заявили, что в данный момент в этом саммите нет необходимости, в отличие от «кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования» конфликта на Украине.