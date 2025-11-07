 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп назвал главное препятствие в диалоге с Россией по Украине

Виктор Орбан и&nbsp;Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / CNP / Global Look Press)

Россия не хочет завершать конфликт на Украине, это является основным препятствием в обсуждении урегулирования, заявил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Журналист спросил Трампа, в чем главная проблема в диалоге с Россией по Украине, в том числе мешающая проведению саммита лидеров двух стран в Будапеште.

«Основное препятствие заключается в том, что они просто пока не хотят останавливаться», — ответил американский президент.

Трамп вновь повторил, что, если бы он оставался президентом после 2021 года, то боевые действия не начались бы. «Я унаследовал эту войну, и думаю, что мы идет к тому, чтобы положить ей конец в недалеком будущем», — добавил президент.

Материал дополняется

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Военная операция на Украине
