Трамп заявил, что у него нет «последней капли» в конфликте на Украине

Президент США считает, что «иногда нужно дать борьбе дойти до конца». Трамп неоднократно заявлял, что разочарован в Путине. В Кремле говорили, что конфликт на Украине «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «последней капли», которая бы показала ему, что президент России Владимир Путин не готов положить конец конфликту на Украине, нет.

«Последней капли нет», — сказал он на борту самолета Air Force One. «Они [обе стороны] борются. <...> Обоим приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца», — считает Трамп.

Американский лидер неоднократно заявлял, что разочарован в Путине. По его словам, он рассчитывал на быстрое завершение конфликта — «за неделю», но сделать это оказалось сложнее, несмотря на то, что хорошо ладит с российским коллегой. В то же время глава Белого дома уверен, что положить конец боевым действиям все-таки удастся. «В теории. Я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — отмечал он.

The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников писала, что Трамп на последней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в октябре был резок и выражал разочарование, а также подчеркнул, что его приоритетом является «прекращение войны». За день до встречи глава Белого дома поговорил с Путиным по телефону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что «искреннее желание» американского лидера разрешить конфликты, «вызывает только позитивные чувства», но отмечал, что «иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью», поскольку конфликт на Украине «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно».