 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский прибыл на покровское направление и заявил о некоторых проблемах

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на покровское направление, заявил о «некоторых проблемах».

«Сейчас я нахожусь на покровском направлении и приехал сюда для того, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — сказал он в ходе видеоконференции, фрагмент которой в эфире показал телеканал «Суспільне Новини».

Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В конце октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину об окружении 31 батальона ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

Вскоре главком ВСУ Александр Сырский признал активность российских сил в Покровско-Мирноградской агломерации и сосредоточение пехоты в городской черте, однако заявил, что блокирования украинских сил нет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Владимир Зеленский Покровск ВСУ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска
Политика
Минобороны заявило о начале сдачи в плен украинских военных в Покровске
Политика
Пушилин сообщил о тяжелых городских боях в Покровске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Зеленский прибыл на покровское направление и заявил о некоторых проблемах Политика, 21:09
Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA Спорт, 21:02
Умер телеведущий Юрий Николаев Общество, 21:00
Над двумя приграничными регионами России за четыре часа сбили 13 дронов Политика, 20:46
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке в жизни Спорт, 20:35
Юный баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе Спорт, 20:35
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
США разрешили операции с самолетами, которые связывали с Лукашенко Политика, 20:26
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Кремль заявил о понимании, с какими трудностями сталкивается Сербия Политика, 20:10
«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом Спорт, 20:02
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС Политика, 19:54
Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине Политика, 19:46