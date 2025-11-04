Зеленский прибыл на покровское направление и заявил о некоторых проблемах
Президент Украины Владимир Зеленский, приехав на покровское направление, заявил о «некоторых проблемах».
«Сейчас я нахожусь на покровском направлении и приехал сюда для того, чтобы поддержать наших военных. Конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить», — сказал он в ходе видеоконференции, фрагмент которой в эфире показал телеканал «Суспільне Новини».
В конце октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину об окружении 31 батальона ВСУ в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).
Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.
Вскоре главком ВСУ Александр Сырский признал активность российских сил в Покровско-Мирноградской агломерации и сосредоточение пехоты в городской черте, однако заявил, что блокирования украинских сил нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы