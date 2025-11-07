 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные отбили попытки ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российская армия продолжает наступление в ДНР, подразделения отразили атаки окруженных частей ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщило Минобороны в сводке по итогам недели.

Отражены 11 атак ВСУ из района населенного пункта Гришино (на юго-востоке граничит с Красноармейском) с целью деблокирования.

«В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем», — говорится в сообщении.

Всего, по данным Минобороны, за неделю ВСУ пытались 32 раза прервать окружение в районе Красноармейска.

Ранее украинские солдаты рассказали Reuters о нехватке пехоты в Покровске Обстановку в городе они описали как сложную.

Командир подразделения операторов беспилотников 68-й егерской бригады с позывным Гус сообщил, что недавно его подразделение было переброшено с позиций на окраину, поскольку ситуация «постоянно ухудшалась».

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине ДНР Красноармейск Минобороны
