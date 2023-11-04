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Военная операция на Украине ,  
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Офис Зеленского назвал «очень удивительными» слова Залужного о тупике

Офис Зеленского раскритиковал главкома Залужного за слова о тупике в конфликте
Сюжет
Военная операция на Украине
Залужный написал статью о тупике в конфликте России и Украины и риске перехода к затяжным позиционным боям. В офисе Зеленского сказали, что «такие вещи любят тишину»
Валерий Залужный и Владимир Зеленский
Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Комментировать для публики и прессы происходящее на поле боя — последнее, что следует делать военным, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона на канале «1+1».

«Если мы таким образом достигнем успеха, то это какая-то глубокая стратегическая задумка. Но мне, честно говоря, очень удивительно», — сказал он.

«Стратегию точно не стоило раскрывать в статье. Существуют соответствующие каналы коммуникации. Такие вещи любят тишину», — продолжил Жовква.

Жовква рассказал, что помощники лидера одной из стран, поддерживающих Украину, после выхода статьи «в панике» связались с Киевом и спросили: «Что докладывать моему лидеру? Вы действительно в тупике?» Замглавы офиса задался вопросом, такого ли эффекта пытались добиться статьей, и подчеркнул, что она вызывает больше вопросов, чем ответов.

Речь идет о статье главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Он указал на зашедшие в тупик бои и предупредил о риске их перехода в позиционный конфликт с изнурительными сражениями, рискующими растянуться на годы. Он заявил о необходимости для ВСУ получить более продвинутые системы вооружений, чтобы не допустить такого развития ситуации, и призвал не недооценивать Россию, поскольку та «будет иметь превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах еще значительное время».

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По сведениям The Times, между Залужным и Зеленским усиливаются разногласия по вопросу контрнаступления — главком считает, что его пора останавливать для удержания территорий, тогда как президент придерживается иных взглядов. Собеседники издания пояснили: на позицию Зеленского влияет мнение западных стран, опасающихся, что конфликт зашел в тупик.

Залужный может стать фигурантом дела по «оставлению юга Украины», писала в сентябре Украинская служба Би-би-си. Офис Зеленского опровергал эти данные.

Российская сторона не раз подчеркивала, что наступление Украины не принесло результатов. Украинские войска безуспешно атакуют российские позиции на запорожском, донецком и херсонском направлениях, отмечал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Те, кто заявлял о необходимости «победить Россию на поле боя», теперь «заговорили по-другому», говорил президент Владимир Путин.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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